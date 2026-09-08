عمر عصر يودع بطولة السلسلة العالمية لتنس الطاولة مبكرًا

ودع عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، بطولة السلسلة العالمية، المقامة حاليًا في ماكاو، بعدما خسر أمام الصيني تشن يوانيو بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وكان البطل الصيني قد أنهى الشوط الأول متقدمًا على عمر عصر بنتيجة 11-9، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 11-7، قبل أن يُنهي المباراة لصالحه، بعدما حسم الشوط الثالث بنتيجة 11-9، ليودع البطل المصري بطولة السلسلة مبكرًا.

وتشهد منافسات البطولة العالمية بماكاو مشاركة الثلاثي المصري دينا مشرف، وهنا جودة، وعمر عصر، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية تساعده في التقدم بالتصنيف العالمي.

ومن المقرر أن تستهل دينا مشرف مشوارها في منافسات السيدات، بمواجهة الصينية ييدي وانغ، بينما تواجه هنا جودة البرازيلية برونا تاكاهاشي في أولى مبارياتها في البطولة.