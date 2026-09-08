عمره يومان.. نجاح تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي بجدار بطن رضيع بمستشفى القناطر الخيرية

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى القناطر الخيرية العام في إجراء تدخل جراحي لإصلاح عيب خلقي مركب بجدار البطن لرضيع يبلغ من العمر يومين فقط، وذلك عقب استقباله بالمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية والتجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.



وبدأت إجراءات التعامل مع الحالة فور وصول الطفل إلى قسم الحضانات، حيث خضع للتقييم الطبي وتجهيزه للتدخل الجراحي، تحت إشراف الدكتور إبراهيم الرباط، استشاري ورئيس قسم الحضانات، وبالتنسيق بين فرق جراحة الأطفال والتخدير والحضانات والتمريض.

وعقب استكمال التجهيزات الطبية، أجرى فريق جراحة الأطفال عملية إصلاح العيب الخلقي بجدار البطن، بمشاركة فريق التخدير والحضانات والتمريض، أعقبها نقل الطفل إلى قسم الحضانات لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة.

ووفقًا للفريق الطبي المعالج، استقرت حالة الطفل عقب إجراء الجراحة، ويخضع حاليًا للرعاية والمتابعة داخل قسم الحضانات وفقًا للخطة العلاجية الموضوعة.

وجرى التدخل الطبي تحت رعاية الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، وبإشراف الدكتور محمود حمدي، مدير مستشفى القناطر الخيرية العام.

وشارك في إجراء ومتابعة الحالة فريق جراحة الأطفال، الذي ضم الدكتور محمد متولي، استشاري جراحة الأطفال، والدكتور عبدالله أحمد، والدكتور شريف صلاح، والدكتورة أماني عيسى، إلى جانب فريق التخدير والحضانات، الذي ضم الدكتور إبراهيم الرباط، والدكتور هشام سعيد، استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتور محمود صبرا، استشاري التخدير.

كما شارك من فريق التمريض الممرضة نورهان سيد، تحت إشراف الممرضتين منى علام الدين علي وشيماء السيد نجم.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور إسحق جميل الشكر والتقدير إلى إدارة مستشفى القناطر الخيرية العام وأعضاء الفريق الطبي والتمريضي، مشيدًا بجهودهم في التعامل مع الحالة منذ استقبال الطفل وتجهيزه للتدخل الجراحي، وحتى استكمال الرعاية الطبية والمتابعة عقب العملية.