إصابة 3 أشخاص في انفجار غاز داخل شقة سكنية بالحضرة بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، إثر انفجار غاز طبيعي داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الحضرة التابعة لحي وسط الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط شرفتي عقار بالطابقين السادس والسابع، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وغرفة عمليات المحافظة، تلقتا إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بشارع خالد بن الوليد، المتفرع من شارع الزهور، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، برفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية وقوع انفجار نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل عقار مكون من 7 طوابق، يضم كل طابق شقتين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وسقوط شرفتي العقار بالطابقين السادس والسابع.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم فصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينه والتأكد من سلامته، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.