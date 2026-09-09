نشرة المرأة والمنوعات | عادة بسيطة نفعلها يوميًا تطيل العُمر.. صحة الفم تكشف علامة مبكرة لارتفاع الكوليسترول

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

دراسة تحذّر : ارتفاع الإصابات بالسكري من النوع الأول خلال السنوات المقبلة بنسبة 25%

«ساندي» تخطف الأنظار في «تريند الثمانينيات».. وتعيد الجمهور لزمن النوستالجيا

عادة بسيطة نفعلها يوميًا تطيل العمر.. تقلل من أمراض القلب 39%

صحة الفم تكشف علامة مبكرة لارتفاع الكوليسترول.. أعراض تظهر على اللثة والأسنان

بفستان ذهبي يخطف الأنظار .. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة