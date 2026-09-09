القومي للأمومة ينقذ طفلة السويس ويسلمها لوالدها بعد استغاثة الجيران

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة تدخله عقب رصد استغاثة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أطلقها أحد الجيران بمحافظة السويس إثر سماعه أصوات صراخ الطفلة، البالغة من العمر 9 سنوات، جراء تعرضها للضرب والحبس على يد والدتها.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن التعامل مع الواقعة تم فور رصد الاستغاثة بالتنسيق المباشر مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الطفلة.

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من جانبه، أكد الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن التقرير المبدئي لوحدة حماية الطفل كشف عن تكرار تعرض الطفلة للضرب من قِبَل الأم، مما يستدعي تدخلاً حاسماً لحمايتها. وبناءً على توصيات الإدارة العامة لنجدة الطفل، تقرر تسليم الطفلة إلى والدها، مع إخضاع الحالة الأسرية والاجتماعية للمتابعة المستمرة للتأكد من توفير بيئة آمنة ومستقرة لها.

وفي هذا السياق، جدد الأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، دعوته للمواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي انتهاكات أو حالات تعرض الأطفال للخطر. وأكد أن خط نجدة الطفل (16000) يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى استقبال البلاغات عبر تطبيق «واتساب» على الرقم (01102121600)، مشدداً على أن كل بلاغ يشكل خطوة حاسمة لحماية طفل وضمان حقه الأصيل في الحياة الآمنة.