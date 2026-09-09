أخبار التوك شو| ابنة مديرة مدرسة كفر الجزار تعلن مفاجأة جديدة.. والأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الحر.. وهذا سعر الذهب والدولار اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ابنة مديرة مدرسة كفر الجزار: والدتي والمدرسون يتحملون تكلفة إصلاح مشكلات المدرسة

أكدت سمر عبد الله، ابنة مديرة مدرسة كفر الجزار بالقليوبية، أن المدرسة طوال الوقت لا يوجد بها أموال، وأن والدتها بمشاركة بعض المدرسين، تساعد في حل المشكلات الموجودة بالمدرسة.

وأضافت نحلة مديرة المدرسة، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن مرتبات المدرسين ليست كبيرة، ولذلك نجد من يشارك بـ20 جنيهًا و10 جنيهات لحل بعض المشكلات.



40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة

في خطوة تستهدف تطوير منظومة توزيع السلع الغذائية وتعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق، تستعد الحكومة لتنفيذ منظومة «كاري أون» التي تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى منافذ بمفهوم الهايبر ماركت، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من السلع في أماكن أكثر تنظيمًا، مع تعزيز المنافسة والمساهمة في ضبط الأسعار.

وأكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن منظومة «كاري أون» تمثل حلمًا طال انتظاره بهدف مساعدة المواطن، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف الاستفادة من نحو 40 ألف منفذ موجود بالفعل في مختلف المحافظات.

الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الحر.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، على القاهرة والمحافظات، موضحًا توقعات درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة وغدًا الخميس.



وقال عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات عبر القناة الأولى، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 36 و37 درجة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة.

ولفت إلى أن البلاد تشهد اليوم استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن درجة الحرارة على القاهرة تسجل 36 درجة، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 42 درجة.



قبل بدء الدراسة.. تحذيرات من موسم انتشار الإنفلونزا والعدوى بين الأطفال



مع اقتراب فصل الخريف وعودة الطلاب إلى المدارس، تتزايد المخاوف من انتشار العدوى الفيروسية والتنفسية بين الأطفال، خاصة مع التقلبات الجوية والتجمعات داخل الفصول الدراسية، وهو ما يجعل استعداد الأسر لهذه الفترة أمرًا ضروريًا، سواء من خلال الاهتمام بالتغذية أو النوم أو الحصول على التطعيمات المناسبة.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن فصل الخريف من أشد الفترات التي تنتشر خلالها العدوى الفيروسية، مشيرًا إلى أن معدلات انتشار العدوى قد تكون أكبر من فصل الشتاء.



جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق



أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يطالب المواطنين بزراعة الخضروات فوق سطح المنازل، وأن يتوقف الجميع عن تناول السجائر من أجل الحفاظ على الصحة.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه يرفض تقطيع الأشجار بالشوارع، ويجب أن يتم زراعة الأشجار بالشوارع للحفاظ على صحة المواطنين.

نقيب الفلاحين: الفلاح المصري هو الأمن الغذائي لمصر.. ونطالب بصندوق تكافل زراعي

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاح المصري يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، مشددا على أهمية دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الحديثة، إلى جانب وضع آليات لحمايتهم من الخسائر التي قد يتعرضون لها.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الفلاح المصري الجبهة الداخلية للدولة، أنتم الأمن الغذائي المصري، أنتم الإيد الخشنة اللي إحنا بنعتز بيها وبنبوسها على أساس إن هي بتوكل كل الأيادي المصرية».

وأضاف: «الفلاح المصري يجب أن يعتز ويفخر بأنه فلاح، مصر من قديم الأزل قامت على الزراعة، والزراعة يعني فلاح، لولا الفلاح كانت مصر محتلة، لأن تشبثه وتمسكه بالأرض هو اللي بيقوي الجبهة الداخلية، وهو سر قوة مصر، الجيش الأخضر المصري زارع الأمل».



أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5400 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6300 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7200 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50400 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.08 جنيه

سعر الشراء: 50.98 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.44 جنيه

سعر الشراء: 59.18 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.22 جنيه

سعر الشراء: 68.93 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.60 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.91 جنيه

سعر الشراء: 13.88 جنيه.

الأهلي بطل الدوري.. ناقد رياضي يكشف توقعاته للموسم الجديد

أكد إسلام فؤاد، الناقد الرياضي، أن المنافسة على الدوري قوية، وأنه يتوقع أن يكون الدوري خلال هذا الموسم من نصيب النادي الأهلي، على الرغم من الأداء المقدم في الجولات الثلاث الأولى، واليوم اللقاء أمام المقاولون العرب.

وأضاف أن النادي الأهلي يشارك في الكونفدرالية بعد عدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وأن الجماهير تنتظر الأداء بجانب النتائج لفريق النادي الأهلي خلال المباريات المقبلة.

وكشف أن المدير الفني للنادي الأهلي، عموتة، لم يقدم الأداء المقنع الذي يقنع جماهير النادي الأهلي، على الرغم من أن المدرب قوي ويمتلك الكثير من الأدوات.

وأوضح أن إمام عاشور سيشارك اليوم في مباراة المقاولون العرب، وأيضًا سيشارك الحارس محمد الشناوي، وأن هذه المعلومة ظهرت خلال التدريبات الأخيرة للنادي الأهلي.

وأوضح أنه في الوقت نفسه هناك بعض المشكلات بنادي الزمالك، وأن الجميع شاهد أداء الزمالك أمام أبو قير للأسمدة، على الرغم من أن الكابتن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأبو قير، يقدم أداءً ممتازًا في أول ظهور له بالدوري.

وأشار إلى أن الزمالك لا يقدم الأداء المقنع، لكن في الوقت نفسه تم تحقيق الفوز، وأن الزمالك تعادل في إحدى المباريات، لكن الدوري هذا العام سيكون قويًا.