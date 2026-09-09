محافظ دمياط يتابع ملفات التصالح في مخالفات البناء

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندسة جيهان حسين، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بدمياط ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن .

وناقش محافظ دمياط خلال الاجتماع الموقف الحالي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين ، والمتغيرات المكانية، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة بشأن تلك الملفات.

وفي هذا السياق وجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات الإنجاز ، وسرعة الانتهاء من الاعمال الجارية بتلك الملفات .