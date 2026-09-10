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الإشراف العام
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الفرصة الأخيرة.. المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة الرسمية

ملفات التصالح في مخالفات البناء
ملفات التصالح في مخالفات البناء
خالد يوسف

مع اقتراب انتهاء المهلة الإضافية التي أقرتها الحكومة المصرية لتقنين الأوضاع، يتزايد البحث بشكل مكثف عبر محركات البحث عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026، وتمثل هذه الفترة فرصة ذهبية وحاسمة أمام المواطنين أصحاب العقارات المخالفة لاستيفاء كافة الأوراق والإجراءات القانونية المطلوبة وفقاً لأحدث تعديلات قانون التصالح، وذلك لتفادي الإجراءات القانونية الصارمة والقرارات الحكومية الرامية لضبط منظومة العمران وتحقيق الاستقرار العقاري الكامل.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية إلى الجهات الإدارية المختصة.

وبدأت المهلة الإضافية في 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، ليكون أمام المواطنين فرصة للتقدم بطلبات التصالح خلال المدة المحددة، إلى جانب استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات التي سبق تقديمها.

ويأتي مد المهلة في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام أصحاب العقارات المخالفة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات والإجراءات التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء.

ماذا يفعل المواطن قبل انتهاء مهلة التصالح؟

تدعو وزارة التنمية المحلية، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، والتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لتقديم الطلب واستكمال الإجراءات المطلوبة.

أما المواطنون الذين سبق لهم تقديم طلبات التصالح، فعليهم متابعة ملفاتهم والتأكد من استيفاء المستندات أو الإجراءات المطلوبة، حتى لا تتعطل عملية فحص الطلب والبت فيه.

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق الضوابط القانونية، وإنهاء الملفات المستوفية للشروط، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم بصورة قانونية.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

ويوجد عدد من الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- ما يثبت صفة مقدم الطلب.

- مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.

- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.

- تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا للحالات التي يتطلبها القانون.

- ما يثبت سداد رسم فحص الطلب.

- ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.

- المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إن وجدت.

ضوابط وإجراءات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء

تتمثل ضوابط وإجراءات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء، فيما يلي:

- يتم تقديم طلب التصالح عبر المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية أو من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص.

- سداد رسم الفحص وجدية التصالح و دفع الرسوم المقررة لتبدأ اللجان الفنية فى فحص الملف.

- نموذج 3 يُمنح للمواطن للتدليل على تقديم الطلب، ويوثق إيقاف الإجراءات القضائية أو الأحكام الصادرة بشأن المخالفة مؤقتاً.

- نموذج 4 يستوجب استكمال المستندات و إخطار المتقدم باستكمال الرسوم الهندسية والمستندات المطلوبة خلال أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

- تقوم اللجان الفنية بالمعاينة الميدانية وإصدار قرار القبول أو الرفض.

الفرصة الأخيرة ملفات التصالح في مخالفات البناء انتهاء المهلة الرسمية مخالفات البناء 2026 تحقيق الاستقرار العقاري

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