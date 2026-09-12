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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد انتظام الدراسة وحضور الطلاب مع انطلاق أول أيام العام الدراسي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم، انتظام الدراسة وحضور الطلاب بعدد من مدارس طنطا، مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026/2027، وحرص خلال جولته على الاطمئنان على انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، والتحدث مع الطلاب وتحفيزهم على الاجتهاد والالتزام منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن «البدايات تنبئ عن النتائج».

توجيهات محافظ الغربية 

واطمأن المحافظ على تسليم الكتب الدراسية للطلاب، ضمن مبادرة «كتابك جاهز على الديسك»، التي استعدت من خلالها المدارس بتجهيز الكتب ووضعها داخل الفصول قبل وصول الطلاب، ليبدأوا عامهم الدراسي وكتبهم جاهزة على الديسك، كما تابع انتظام الحصص وسير الدراسة داخل الفصول.

وتابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي جانبًا من الحصة الأولى، والتي تناولت قيم الانتماء والولاء للوطن، ورفع وعي الطلاب بأهمية المواطنة والمسؤولية، إلى جانب التأكيد على قيم الالتزام والاجتهاد واحترام المدرسة والمعلم.

استقبال الطلاب الجدد

وتستقبل 2774 مدرسة بمختلف مراكز ومدن محافظة الغربية أكثر من مليون و151 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد، بعد أن أنهت المحافظة استعداداتها مبكرًا، من خلال أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس وتجهيز الفصول، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور ومواقف السيارات لتنظيم الحركة وانتظام وسائل النقل، ورفع درجة الاستعداد بقطاعات الصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، مع تنفيذ حملات يومية لمتابعة الأسواق والأغذية والتأكد من سلامتها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تفقد المدارس الطلاب والطالبات

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