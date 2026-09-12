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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة توعوية لرفع الوعي الصحي لدى المترددين على المجمع الطبي بأكتوبر

المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر
المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر
أحمد زهران

أقام قسم العلاج الطبيعي بالمجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر التابع للتأمين الصحي بالجيزة، تحت رعاية الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،
فعالية توعوية وتأهيلية موسعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «العلاج الطبيعي وصحة القلب».

جاءت الفعالية تنفيذاً لتوجيهات القيادات التنفيذية والطبية بالهيئة، وبدعم ومتابعة من الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور محمود المعداوي، مدير عام فرع الجيزة، والدكتورة عبير ممدوح، نائب مدير عام فرع الجيزة، والدكتور ناير ناجي، مسؤول العلاج الطبيعي بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ماريان، مسؤول العلاج الطبيعي بفرع الجيزة.

وأقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عيادة المجمع الطبي، والدكتور مهاب وليد، مدير المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر، وبالتعاون مع الكوادر الطبية بقسم العلاج الطبيعي، لتأكيد الدور الحيوي والتكامل للمنظومة الصحية في خدمة المرضى والمترددين.


وأكد القائمون على الفعالية أن الهدف الأساسي يكمن في تسليط الضوء على الأهمية البالغة للعلاج الطبيعي كأحد الركائز الأساسية في منظومة الرعاية الصحية الشاملة، لاسيما دوره المباشر في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين جودة حياة المرضى من خلال برامج حركية وتأهيلية آمنة.

وشهدت الفعالية أنشطة توعوية استهدفت رفع الوعي الصحي لدى المترددين على المجمع الطبي، وتثقيفهم بشأن أهمية النشاط البدني المنتظم في الوقاية من عوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب، وسبل الحد من المضاعفات للوصول إلى أعلى درجات الاستقلالية الحركية والصحية.

وفي ختام الفعالية، قدمت إدارة الفرع والمجمع الطبي خالص الشكر والتقدير لأطباء وأخصائيي قسم العلاج الطبيعي وكافة المشاركين في التنظيم والإعداد، مثمنين جهودهم المتميزة وعطائهم المستمر بروح الفريق الواحد، مما ساهم في إنجاح الفعالية وتقديم صورة مشرفة تعكس حرص التأمين الصحي على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة الجيزة التأمين الصحي العلاج الطبيعي

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