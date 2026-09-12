محافظ أسوان يتفقد المسار المقترح للطريق الدائرى البديل بإدفو

فى بشرى سارة لأهالى مركز ومدينة إدفو، تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسار المقترح لإنشاء الطريق الدائرى البديل، بداية من موقف السلايمة، وذلك للوقوف ميدانياً على المسار المقترح للمشروع، وبحث الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذه، بما يسهم فى تحسين السيولة المرورية وتخفيف الضغط عن المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة.

توجيهات بسرعة إنهاء التنسيقات والبدء فى تنفيذ الطريق الدائرى البديل



ووجه المهندس عمرو لاشين بضرورة سرعة إنهاء كافة التنسيقات والإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، تمهيداً للبدء فى تنفيذ مشروع الطريق الدائرى البديل، لما يمثله من أهمية فى دعم منظومة الطرق والنقل بمركز إدفو، وتحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية دفع معدلات العمل فى المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق، ويدعم جهود الدولة فى تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

6 كم مشروعات طرق بإدفو بتكلفة 23.5 مليون جنيه

وفى نفس السياق، وجه محافظ أسوان بتنفيذ سلسلة من المشروعات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الطرق بمركز ومدينة إدفو، بأطوال تصل إلى 6 كم، وبتكلفة إجمالية تبلغ 23.5 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2026/2027، بما يسهم فى تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع



وتشمل خطة تطوير الطرق بمدينة إدفو رصف طريق مدرسة اللغات بطول 500 متر وبعرض 7 أمتار، إلى جانب استكمال رصف شارع السلايمة / الحاجر بطول 1 كم، ورصف طريق الترعة المغطاة بطول 1 كم وبعرض 6 أمتار.

كما تتضمن الخطة رصف طريق حاجر البلاليص / الغنيمية بطول 1 كم وبعرض 8 أمتار، فضلاً عن رصف طريق شارع 23 يوليو بداية من الميدان البحرى وحتى ميدان مسجد على بن أبى طالب بطول 3 كم، علاوة على تركيب بلاطات الإنترلوك بعدد من الشوارع الداخلية، بما يسهم فى الارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الحركة المرورية بالمدينة.

دعم منظومة الطرق وتحسين مستوى الخدمات

وتأتى هذه المشروعات فى إطار حرص محافظة أسوان على مواصلة جهودها لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتحسين البنية الأساسية، وتيسير حركة المواطنين، بما يدعم خطط التنمية ويعزز جودة الخدمات المقدمة لأهالى إدفو.

حضور برلمانى وتنفيذي



رافق محافظ أسوان خلال جولته التفقدية كل من النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو الخير عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى جابر عوض عضو مجلس الشيوخ، فضلاً عن المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو.