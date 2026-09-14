خلافا الجيرة تشتعل بين شخصين بسبب كاميرت المراقبة في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد جيرانه لقيامه بالإعتراض على تركيب كاميرات مراقبة على منزله لكونه ملاصق لمنزله بالأقصر.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر)، وبسؤاله تضرر من أحد جيرانه لقيامه بتهديده بإتلاف كاميرات المراقبة المتواجدة بمنزله إعتراضاً منه على وجودها لكون منزله ملاصق له.

وبسؤال المشكو فـى حقه (عامل - مقيم بذات الدائرة) أقر برفضه تركيب الكاميرات لتعديها على حرمة منزله وإتهم الشاكى بالتشهير به بمواقع التواصل الإجتماعى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

