«القاهرة 2026»| جنوب أفريقيا تتصدر رمي القرص للسيدات.. ومصر تحصد فضية وبرونزية دفع الجلة للرجال

تواصلت منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وشهدت منافسات ألعاب القوى صراعًا قويًا على منصات التتويج في منافسات رمي القرص للسيدات ودفع الجلة للرجال، وأسفرت النتائج عن الآتي:

رمي القرص للسيدات:

المركز الأول والميدالية الذهبية: مينون لا جرانج – جامعة جوهانسبرغ.

المركز الثاني والميدالية الفضية: تشيدي نونجينون بريجيت – جامعة باراكو – بنين.

المركز الثالث والميدالية البرونزية: نور محمد إبراهيم خليل – جامعة الإسكندرية.

دفع الجلة للرجال:

المركز الأول والميدالية الذهبية: آيدن سميث – جامعة جوهانسبرغ.

المركز الثاني والميدالية الفضية: عمار أشرف نادي – جامعة العاصمة.

المركز الثالث والميدالية البرونزية: محمد شوقي محمد السيد إسماعيل – جامعة الزقازيق.

وتقام فعاليات دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» برعاية وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبمشاركة وزارة الشباب والرياضة، برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية (FASU)، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، والدكتور هشام أحمد علي، مدير البطولة.

وتأتي دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» في توقيت تتلاقى فيه الرياضة مع احتفالات القارة، حيث يتزامن عقد الدورة مع الاحتفال بيوم الاتحاد الأفريقي واليوم العالمي للرياضة الجامعية، واحتفال الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية بمرور 55 عامًا على تأسيسه؛ لتمنح الدورة بُعدًا خاصًا، وتجعل من القاهرة منصةً تحتفي بمسيرة الرياضة الجامعية الأفريقية، وتجمع شباب القارة على قيم التنافس والتعاون والصداقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل وبناء المستقبل المشترك.