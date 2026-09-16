طريقة عمل الأرز باللبن كريمي زي المحلات .. ما السر؟

يشتهي الكبار والصغار الأرز باللبن الكريمي المميز في كل الأوقات، حيث تعد طريقة الأرز باللبن زي المحلات من أسهل وصفات الحلويات السهلة والسريعة والمناسبة لكل المواسم، كما أنه طبق غني ومفيد للأطفال ويمكنك إضافته لوجبة الإفطار أو العشاء، والتحلية بعد الغداء، لذا نقدم لك أسرار عمل الأرز باللبن وطريقة عمل الأرز باللبن زي المحلات .

طريقة عمل الرز بلبن كريمي زي المحلات

مكونات الرز بلبن الكريمي

نصف كوب مغسول من الأرز

كيلو من الحليب بالقشطة

ملعقة كبيرة كريم شانتيه

ملعقة ونصف نشا

سكر حسب الرغبة

ملعقة حليب بودرة

كيس فانيليا

طريقة التحضير

اغسلي نصف كوب أرز وضعيه في وعاء على نار هادية مع 2 كوب ماء حتى يتم سلقه جيداً

ضيفي له ملعقتين سكر ونصف كوب حليب

بعد أن ينضج الأرز ضيفي له كيلو حليب كامل الدسم

ضيفي كمية السكر حسب الرغبة وحركي تحريك بطئ للحليب مع الأرز

بعدما يغلي الحليب، اذيبي النشا في نصف كوب حليب على البارد ثم اسكبيه على الأرز باللبن

ضيفي ملعقة كبيرة من كريم شانتيه وملعقة حليب بودرة لتعطي طعم كريمي غني

في النهاية بعدما يغلي الحليب ضيفي الفانيليا ثم اطفئ النار

اسكبي الأرز باللبن وهو ساخن في أطباق صغيرة

واتركيه يبرد تماما على المطبخ

بعد أن يبرد غطيه وادخليه الثلاثجة حتى تحصلي على “ وش مكشكش” مثل المحلات .

طريقة عمل أرز باللبن في الفرن

بعد إتمام كافة الخطوات السابقة، يمكنك وضع الأرز باللبن في طواجن فخار صغيرة وأدخليها تحت الشواية لمدة 5 دقائق حتى تحصلي على وجه ذهبي مثل الجاهز ثم اتركيه يبرد بالخارج تماماً وبعدها أدخليه الثلاجة.

طريقة عمل الرز بلبن نادية السيد

مقادير الرز بلبن نادية السيد

1 كوب من الأرز.

4 كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر أو حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الكريم شانتيه.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

طريقة عمل الرز بلبن نادية السيد

نغسل الرز بالماء الفاتر جيدًا، ثم نقوم بوضعه داخل مصفاة تحضيرًا لعمل الأرز باللبن. نضع الرز واللبن في حلة عميقة على النار، ونقلبهما بشكل جيد، يليها إضافة السكر والملح عليهما مع استمرار التقليب. نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا على خليط الرز بلبن. نقلل درجة الحرارة ونغطي الوعاء جيدًا لمدة 20 دقيقة تقريبًا، وذلك عندما يبدأ خليط الأرز باللبن في الغليان. نقلب مزيج الرز بلبن من وقت لآخر حتى يتشرب كل كمية اللبن المتواجدة، ولمنع تعرضه إلى الالتصاق كذلك. نضيف الكريم شانتيه وجوز الهند مع التقليب الجيد حينما يصبح الأرز جاهزًا. نضع الرز بلبن داخل كأسات أو أطباق، ثم ندخلها إلى الثلاجة، لتُقدم باردة.



