قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الإعلام مطالب بنقل الحقيقة ومواجهة التحديات
ترامب: نقترب من منعطف حاسم في حرب إيران
ناصر ماهر يدرك التعادل لبيراميدز في مرمى الشرقية إنبي بالدوري
قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم
سمير فرج يكشف كيف سيطر الحوثيون على مناطق باليمن واستهداف خط بترولاين السعودي
الهلال الأحمر يستقبل ويودع الدفعة الـ85 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
سمير فرج: باب المندب يفتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط ويهدد سلاسل الإمداد العالمية
السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ "الملا" بتوليه منصب سفير مصر بالولايات المتحدة
سعر الدولار اليوم 17 سبتمبر 2026.. أسعار الشراء والبيع
مصدر أمنى ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل المنيا عن الطعام
الصين تبني أول سفينة أم في العالم قادرة على إطلاق غواصات مسيّرة
شوط أول سلبي بين بيراميدز والشرقية إنبي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المطاعم والكافيهات والمقاهي.. تفاصيل منظومة ترخيص المحال العامة

المقاهي
المقاهي
حسن رضوان

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، منظومة متكاملة لإصدار تراخيص المحال وتنظيم أنشطتها، مع وضع آلية لربط المحال المرخصة بالجهات المعنية بالضرائب والتأمينات، بما يدعم إدخال الأنشطة المختلفة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.

إخطار الضرائب والتأمينات خلال شهر

وألزم القانون المركز المختص بإصدار تراخيص المحال العامة بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال التي حصلت على الترخيص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ إصدار الرخصة.

ويأتي هذا الإجراء بهدف ضم أنشطة المحال إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتيح تحصيل المستحقات القانونية من ضرائب وتأمينات وغيرها وفقًا للقواعد المنظمة.

جهة موحدة للتراخيص

ووضع القانون إجراءات ميسرة لترخيص المحال والأنشطة غير المرخصة، بهدف تقنين أوضاعها وإدخالها إلى المنظومة الرسمية للدولة.

وتشمل المحال الخاضعة لأحكام القانون المطاعم والمقاهي والكافيهات، إلى جانب المحلات التجارية والصناعية والملاهي والمعارض والأكشاك وغيرها من الأنشطة التي تندرج تحت تعريف المحال العامة.

مراكز متخصصة لإصدار التراخيص

ونص القانون على إنشاء مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة داخل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لدى أي جهة أخرى يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

ويصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص، ويرأس المركز أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة.

الأمن والصحة والبيئة على مائدة الترخيص

وتضم مراكز إصدار التراخيص ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات عمل هذه المراكز، بما يضمن مراعاة الاشتراطات المختلفة المرتبطة بكل نشاط قبل إصدار الترخيص.

حظر بعض الأنشطة في مناطق محددة

وأتاح القانون للجنة العليا للتراخيص، بناءً على عرض المركز المختص، إصدار قرارات بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها داخل مناطق جغرافية معينة.

ويتم ذلك وفقًا للضوابط والقواعد المحددة قانونًا، بما يتيح تنظيم توزيع الأنشطة بما يتناسب مع طبيعة المناطق واحتياجاتها والاشتراطات المعمول بها.

قانون المحال العامة المطاعم المحال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟

بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

نياحة القمص تادرس السكندري

دير الأنبا مكاريوس السكندري يحدد موعد جنازة القمص تادرس.. والبابا تواضروس ينعاه

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتجديد تعيين علاء الشريف أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير

وزارة النقل

بيان عاجل من النقل بشأن فرض رسوم على دخول محطات السكك الحديدية

بالصور

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد