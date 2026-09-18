موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2026.. خريطة أماكن اللجان في المحافظات والاوراق المطلوبة

انطلقت رسميًا أعمال تلقي تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، وسط ترقب واسع من الطلاب وأولياء الأمور الساعين لمراجعة أوراقهم واسترشاد الدرجات، حيث تأتي هذه الخطوة حاسمة لضمان حصول كل مستحق على درجاته بدقة وفق الضوابط المركزية، لذا نستعرض المواعيد النهائية، المستندات الرسمية المطلوبة، وأماكن تقديم الطلبات بالمناطق الأزهرية عبر خطوات بسيطة ومباشرة لتوفر عليك عناء البحث.



موعد انتهاء تظلمات الثانوية الأزهرية 2026

حددت اللجنة العليا لتظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فتح باب التظلمات للعام الدراسي 2025-2026، لمدة 60 يومًا، مؤكدة عدم الاعتداد بأي طلب يُقدم بعد انتهاء المدة المحددة.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فتح باب التظلمات يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لمراجعة نتائجهم، والتأكد من حصول كل طالب على حقه، في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال التظلمات، وبما يضمن الدقة والشفافية في مراجعة أوراق الإجابة.

الأيام المحددة وأماكن تلقي طلبات التظلمات

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن استقبال طلبات التظلمات يتم أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وذلك في معهد أحمد الليبي بمدينة نصر بالقاهرة، وفقًا للتوزيع التالي:

تظلمات الثانوية الأزهرية

- السبت: مناطق الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والقاهرة، وكفر الشيخ.

- الاثنين: مناطق الغربية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

- الأربعاء: مناطق القليوبية، والمنوفية، ودمياط، والبحيرة، وبورسعيد، والدقهلية.

وتُستقبل طلبات التظلمات بالمقرات الإقليمية يوم السبت فقط، وذلك بإدارة امتحانات منطقة قنا الأزهرية، التي تستقبل طلبات مناطق قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وإدارة امتحانات منطقة أسيوط الأزهرية، التي تستقبل طلبات مناطق المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد، وإدارة امتحانات منطقة الإسكندرية الأزهرية، التي تستقبل طلبات منطقتي الإسكندرية ومرسى مطروح.

وبيَّن القطاع أن الطالب أو ولي أمره هو من يتقدم بطلب التظلم، مع سداد مقابل الخدمات الإدارية، وأمانة الخبير عن كل مادة تُعرض على لجنة الخبراء، ومقابل خدمات التنفيذ في حال زيادة درجات الطالب، وجميعها وفق القواعدوالرسوم المقررة.



كيفية تقديم طلبات التظلم

يمكن للطلاب الثانوية الأزهرية تقديم طلب التظلم من خلال:

- الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

- اختيار خدمة «تظلمات الثانوية الأزهرية 2026».

- تسجيل البيانات الشخصية ورقم الجلوس.

طلاب الثانوية الأزهرية

- تحديد المادة أو المواد المطلوب التظلم عليها وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر خدمة فوري.

- متابعة موعد الاطلاع على كراسة الإجابة وفق الجدول المحدد.

المستندات المطلوبة

حددت اللجنة العليا لتظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المستندات المطلوبة لتقديم التظلم كالتالي:

- طلب التقديم.

- بيان درجات حديث.

- إيصال سداد الرسوم المقررة في البريد.

- إيصال سداد أمانة الخبير عن كل مادة في البريد.

- صورة من بطاقة مقدم الطلب وصورة من بطاقة الطالب.

شروط وضوابط تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية

يمكن للطالب أو ولي أمره فقط التقدم بطلب إلى اللجنة العليا لتظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.



في حال زيادة درجات الطالب، يلتزم بسداد مقابل خدمات التنفيذ، وجميع المبالغ المقررة تُسدد بموجب حوالة بريدية على كود مؤسسي رقم 10500121، على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي رقم 9450874816، باسم «تظلمات الثانوية».