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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر انفينيتي QX50 2026 في السعودية.. صور

انفينيتي QX50 موديل 2026
انفينيتي QX50 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة انفينيتي عن طرازها الجديد انفينيتي QX50 موديل 2026، وتنتمي QX50 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين توازن مدروس بين الأناقة اليابانية والتقنيات الحديثة.

انفينيتي QX50 موديل 2026

محرك انفينيتي QX50 موديل 2026

تحصل سيارة انفينيتي QX50 موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وبها عزم دوران 380 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة .

انفينيتي QX50 موديل 2026

أبعاد انفينيتي QX50 موديل 2026

تأتى سيارة انفينيتي QX50 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4700 مم، وعرض 1903 مم، وارتفاع 1678 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

مواصفات انفينيتي QX50 موديل 2026

زودت سيارة انفينيتي QX50 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهار بتقنية LED بالكامل، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة، وبها إشارات انعطاف تدعم الضبط والطي الكهربائي والتدفئة وبها خاصية الذاكرة لاستعادة الوضع المفضل تلقائيا.

انفينيتي QX50 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة انفينيتي QX50 موديل 2026 ، فتحة سقف بانوراما، وبها فرش مقاعد من الجلد الفاخر، وبها خاصية التعديل الكهربائي والتدفئة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة تقدم المعلومات الأساسية بوضوح، وبها لوحة قيادة بنظام المعلومات والترفيه المزدوج المكون من شاشتين، وبها اتصال لاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام ملاحة، وبها خرائط للهاتف عبر الربط اللاسلكي .

انفينيتي QX50 موديل 2026

وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وبها تكيف هواء أوتوماتيك، وبها مناطق التحكم ومزود بفتحة خلفية، وبها إضاءة داخلية محيطية، وبها 7 وسائد هوائية تشمل وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد ستائرية على كلا الجانبين، وبها وسائد لحماية ركبة السائق والراكب الأمامي، وبها مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات.

سعر انفينيتي QX50 موديل 2026

انفينيتي QX50 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة انفينيتي QX50 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارتي بسعر 212 ألف ريال سعودي .

الفئة الثاني من سيارة انفينيتي QX50 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارتي بسعر 232 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة انفينيتي QX50 موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارتي بسعر 257 ألف ريال سعودي .

شركة انفينيتي السيارات الـ SUV الرياضية QX50 QX50 موديل 2026 محرك انفينيتي QX50 أبعاد انفينيتي QX50 موديل 2026 أبعاد انفينيتي QX50 مواصفات انفينيتي QX50 التقنيات الحديثة

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