قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة
ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا جيدا مع الوفد الإيراني في نيويورك
مشي عكس وصدم سيارة.. القبض على سائق تروسيكل بالقاهرة
إعلام إيراني: إلغاء رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بدءا من منتصف ليل الأربعاء
كان مثمرا.. ترامب: اجتماع أمريكي إيراني استمر 3 ساعات
من قلب الأمم المتحدة| النائب محمد أبو العينين يشارك في جلسات الجمعية العامة
ماكرون: ما يُسمى بالسلام في قطاع غزة مشهد يجعلنا جميعا نشعر بالخزي
خبراء مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية: تماسك الجبهة الداخلية يبدأ من الشراكة المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية
200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع
احتدام الخلاف بين نتنياهو وعمدة نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تشجير وتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري بشارع أحمد سوكارنو مع شارع السودان بالعجوزة
في حد يدافع عن تاجر مخدرات؟.. أحمد موسى: اللجان الإخوانية تستغل فيديوهات التحريض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجنبا لسحب الوحدة.. جهاز العلمين الجديدة يؤكد على الالتزام بضوابط إشغال الوحدات السكنية

وحدات مدينة العلمين الجديدة
وحدات مدينة العلمين الجديدة
ايمن محمود

أهاب جهاز مدينة العلمين الجديدة بسكان وحدات الإسكان المتميز، الالتزام بالغرض المخصص للوحدات السكنية، وعدم استخدامها في أي أنشطة أو أغراض تخالف شروط التعاقد واللوائح المنظمة.

ضوابط إشغال الوحدات

أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، بضرورة الالتزام بعدم إشغال الممرات والمداخل والأسطح والأماكن المشتركة أو تخزين المواد والمعدات بها، إلى جانب الحفاظ على نظافة الوحدات والأجزاء المشتركة والمصاعد والسلالم والمداخل، وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، مع الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والحفاظ على مرافق المدينة.

كما يهيب بعدم السماح بإقامة أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية للوحدات، بما قد يؤدي إلى التكدس السكني والتأثير على مستوى النظافة والصيانة والمرافق، فضلًا عن ضرورة إزالة أي أسباب للمخالفة والالتزام بما ورد بالإنذارات الموجهة للمخالفين خلال المدة المحددة، والتي تصل إلى 48 ساعة من تاريخ استلام الإنذار.

وأكد الدكتور محمد خلف الله، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال المخالفات في حالة عدم إزالتها، والتي قد تصل، وفقًا لشروط التعاقد، إلى فسخ أو إلغاء التخصيص أو سحب الوحدة السكنية حال ثبوت إساءة استخدامها أو مخالفة شروط التعاقد، دون الإخلال بحق الجهاز في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على المخالفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على الحفاظ على الطابع السكني والحضاري للمناطق المختلفة بالمدينة، وضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة، بما يحافظ على حقوق السكان ويرتقي بمستوى الخدمات والمرافق.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

الدولار

فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

بدر عبد العاطي يلتقي وزير خارجية أوكرانيا

بدر عبد العاطي يلتقي وزير خارجية أوكرانيا في نيويورك لبحث تعزيز التعاون الثنائي

ترامب

ترامب: الأسعار ستتراجع بشكل كبير فور انتهاء الحرب وأبرزها النفط

فرنسا

فرنسا: العقوبات المفروضة على روسيا حرمتها من نصف مليار دولار

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال وموازين القوة بين الرجل والمرأة

المزيد