تجنبا لسحب الوحدة.. جهاز العلمين الجديدة يؤكد على الالتزام بضوابط إشغال الوحدات السكنية

أهاب جهاز مدينة العلمين الجديدة بسكان وحدات الإسكان المتميز، الالتزام بالغرض المخصص للوحدات السكنية، وعدم استخدامها في أي أنشطة أو أغراض تخالف شروط التعاقد واللوائح المنظمة.

ضوابط إشغال الوحدات

أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، بضرورة الالتزام بعدم إشغال الممرات والمداخل والأسطح والأماكن المشتركة أو تخزين المواد والمعدات بها، إلى جانب الحفاظ على نظافة الوحدات والأجزاء المشتركة والمصاعد والسلالم والمداخل، وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، مع الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والحفاظ على مرافق المدينة.

كما يهيب بعدم السماح بإقامة أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية للوحدات، بما قد يؤدي إلى التكدس السكني والتأثير على مستوى النظافة والصيانة والمرافق، فضلًا عن ضرورة إزالة أي أسباب للمخالفة والالتزام بما ورد بالإنذارات الموجهة للمخالفين خلال المدة المحددة، والتي تصل إلى 48 ساعة من تاريخ استلام الإنذار.

وأكد الدكتور محمد خلف الله، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال المخالفات في حالة عدم إزالتها، والتي قد تصل، وفقًا لشروط التعاقد، إلى فسخ أو إلغاء التخصيص أو سحب الوحدة السكنية حال ثبوت إساءة استخدامها أو مخالفة شروط التعاقد، دون الإخلال بحق الجهاز في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على المخالفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على الحفاظ على الطابع السكني والحضاري للمناطق المختلفة بالمدينة، وضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة، بما يحافظ على حقوق السكان ويرتقي بمستوى الخدمات والمرافق.