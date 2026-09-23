إنجاز عالمي جديد.. لأول مرة مجال التمريض بجامعة عين شمس يدخل تصنيف شنغهاي 2026 ويحصد المركز 201-300

في خطوة تعكس التطور المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حققت كلية التمريض بجامعة عين شمس إنجازاً أكاديمياً دولياً جديداً، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة سحر موسي عميد الكلية ، بإدراجها لأول مرة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية (GRAS) لعام 2026، لتتواجد ضمن الفئة (201-300) عالمياً في مجال التمريض.

حيث أعربت الدكتورة سحر موسى سليمان، عميدة كلية التمريض بالجامعة ، عن فخرها واعتزازها بالإنجاز العالمي الجديد الذي حققته الكلية، والمتمثل في إدراجها لأول مرة ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية (GRAS) لعام 2026، واحتلالها الفئة (201-300) عالمياً في مجال التمريض.

أوضحت سحر موسى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة دعم أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وحرصه على التميز العالمي ، الذي لم يدخر جهداً في دعم مسيرة الكلية أكاديمياً وبحثياً، ودفعها نحو التواجد في المحافل الدولية الكبرى."

كما أشارت «سحر» إلى أن هذا التميز جاء نتيجة تضافر جهود فريق العمل بالكلية، ومكتب التصنيف الدولي بالجامعة، ووحدة الإتصال البحثي، مؤكدةً أن الدعم اللامحدود من إدارة الجامعة كان المحرك الرئيسي لتحقيق هذا المركز المتقدم، حيث حصدت الكلية المركز السادس بين كليات التمريض المصرية، والثالثة على مستوى تخصصات جامعة عين شمس المدرجة في التصنيف.

وأخيرا اختتمت الدكتورة سحر موسى تصريحاتها قائلة بأنها تهدي هذا الإنجاز إلى رئيس الجامعة وإلى جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب، كما تتعهد بمواصلة العمل الجاد للحفاظ على هذه المكانة الدولية، والارتقاء بمنظومة التمريض المصرية إلى آفاق أرحب.