قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: الأهلي يُخطط لضم 4 صفقات في يناير.. ورضا سليم رفض عرضًا من كاظمة الكويتي
لا يزال أمامي 3 سنوات .. «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن
ضياء السيد: الأهلي يعاني أزمة دفاعية منذ عامين .. والتعاقد مع مدافعين أجانب «ضرورة»
هل يُنهي الذكاء الاصطناعي عصر الأطباء؟ .. جمال شعبان يحسم الجدل
دون تغيير .. تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
رئيس الوزراء البريطاني: تهديدات إسرائيل لا تُبرّر ما يجري في غزة .. ولن نقف مُتفرجين
وفاة والد الفنان عمر السعيد .. صلاة الجنازة اليوم بمسجد ضباط الشرطة في 6 أكتوبر
لماذا لا تُعطي إسرائيل «نيوجيرسي»؟.. «الشرع» يرد على طلب ترامب بشأن الجولان
عمرو الحديدي: لا أتوقع رحيل «عموتة» عن تدريب الأهلي حال الخسارة أمام الزمالك
دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة
بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور .. «سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات
عمرو الحديدي: لابد من شحن لاعبي المنتخب معنويًا لأن الاستمرار في النجاح صعب .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز عالمي جديد.. لأول مرة مجال التمريض بجامعة عين شمس يدخل تصنيف شنغهاي 2026 ويحصد المركز 201-300

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

في خطوة تعكس التطور المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حققت كلية التمريض بجامعة عين شمس إنجازاً أكاديمياً دولياً جديداً، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة سحر موسي عميد الكلية ، بإدراجها لأول مرة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية (GRAS) لعام 2026، لتتواجد ضمن الفئة (201-300) عالمياً في مجال التمريض.

حيث أعربت الدكتورة سحر موسى سليمان، عميدة كلية التمريض بالجامعة ، عن فخرها واعتزازها بالإنجاز العالمي الجديد الذي حققته الكلية، والمتمثل في إدراجها لأول مرة ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية (GRAS) لعام 2026، واحتلالها الفئة (201-300) عالمياً في مجال التمريض.

أوضحت سحر موسى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة دعم أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وحرصه على التميز العالمي ، الذي لم يدخر جهداً في دعم مسيرة الكلية أكاديمياً وبحثياً، ودفعها نحو التواجد في المحافل الدولية الكبرى."

كما أشارت «سحر» إلى أن هذا التميز جاء نتيجة تضافر جهود فريق العمل بالكلية، ومكتب التصنيف الدولي بالجامعة، ووحدة الإتصال البحثي، مؤكدةً أن الدعم اللامحدود من إدارة الجامعة كان المحرك الرئيسي لتحقيق هذا المركز المتقدم، حيث حصدت الكلية المركز السادس بين كليات التمريض المصرية، والثالثة على مستوى تخصصات جامعة عين شمس المدرجة في التصنيف.

وأخيرا اختتمت الدكتورة سحر موسى تصريحاتها قائلة بأنها تهدي هذا الإنجاز إلى رئيس الجامعة وإلى جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب، كما تتعهد بمواصلة العمل الجاد للحفاظ على هذه المكانة الدولية، والارتقاء بمنظومة التمريض المصرية إلى آفاق أرحب.

البحث العلمي العلمي في مصر حققت كلية التمريض بجامعة عين شمس كلية التمريض جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

بيزيرا

800 ألف دولار تشعل الأزمة.. نادي بيزيرا السابق يتحرك ضد الزمالك| خاص

سلة الاهلي

الأهلي يقرر معاقبة لاعبه .. تعرف عليه

التوقيت الشتوي

ساعة واحدة.. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر ومفاجأة بشأن تغيير الساعة

رمضان صبحي

بعد رفض الاستئناف.. مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز أن تكتب الأم حقها في البيت لابن دون باقي إخوته؟.. أمين الإفتاء يجيب

شيخ الأزهر

«خريجي الأزهر» تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة وتعلن مبادرات جديدة لدمج الأشخاص الصم

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الصلاة إذا أدتها بنية خاطئة.. ما حكم الجمع بين العقيقة ووليمة الزواج في ذبيحة واحدة؟.. هل قضاء الصلوات يكون فقط عن الفترة التي تلت البلوغ؟

بالصور

بطرحة على الرأس .. النجمة التركية «هاندا أرتشيل» تتألق بإطلالة بيضاء لافتة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيتامين رخيص قد يُخفّف آلام الكتف والظهر .. احترس من المُبالغة

فيتامين D والكتف المتجمد
فيتامين D والكتف المتجمد
فيتامين D والكتف المتجمد

ليست كل علاقة مُؤذية «سامة» .. علامات تكشف بأنك تعيش الاستنزاف العاطفي

العلاقات السامة
العلاقات السامة
العلاقات السامة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد