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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الأطعمة المعلبة؟

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
نهى هجرس

يعد تناول الأطعمة المعلبة بانتظام وسيلةً مريحةً واقتصاديةً للحصول على العناصر الغذائية الأساسية، ولكن من المهم اختيارها بعناية، اختر الأطعمة قليلة الصوديوم والسكريات المضافة والدهون المشبعة للحفاظ على نظام غذائي صحي.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الأطعمة المعلبة؟

- يحصل جسمك على دفعة من العناصر الغذائية

تُعدّ الأسماك المعلبة، مثل التونة والسلمون والسردين، مصدراً مفيداً لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، أما الخضراوات والفواكه، فتُعلّب في ذروة نضارتها، مما يحافظ على قيمتها الغذائية.

تُحفظ معظم الفيتامينات والمعادن أثناء عملية التعليب، أما البروتين والألياف والدهون فلا تتأثر بعملية التعليب. 

قد تؤدي عملية التسخين في الواقع إلى زيادة مستويات مضادات الأكسدة في بعض الأطعمة، على سبيل المثال، قد يكون الليكوبين الموجود في الطماطم أكثر توافراً في الأطعمة المعلبة لأن الحرارة تساعد على إطلاقه.

على الرغم من أن عملية التعليب تحافظ على معظم العناصر الغذائية، إلا أن بعض الفيتامينات الذائبة في الماء ، مثل فيتامين ج وبعض فيتامينات ب، قد تنخفض قليلاً، تميل هذه الفيتامينات إلى التحلل عند تعرضها لدرجات حرارة عالية. 

وجدت إحدى الدراسات التي شملت ما يقرب من 10000 شخص أن الأفراد الذين تناولوا ستة أطعمة معلبة أو أكثر أسبوعياً حصلوا على كميات أكبر من العناصر الغذائية الأساسية في نظامهم الغذائي مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الكثير من الأطعمة المعلبة

- قد يرتفع ضغط دمك نتيجة الإفراط في تناول الصوديوم

تحتوي العديد من الأطعمة المعلبة على الصوديوم المضاف لتحسين النكهة وحفظها. 

- يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا من المهم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحد من استهلاكهم له. 

- اقرأ الملصق للعثور على خيارات قليلة الصوديوم أو خالية من الصوديوم: 

منخفض الصوديوم: أقل من 140 ملليغرام (ملغ) لكل حصة

يحتوي على نسبة صوديوم منخفضة: يحتوي على صوديوم أقل بنسبة 25% من المنتجات المعلبة العادية لكل حصة

خالٍ من الصوديوم: أقل من 5 ملغ لكل حصة

بدون إضافة ملح: قد لا يكون خالياً تماماً من الصوديوم، ولكن لا تتم إضافة أي ملح أثناء عملية التصنيع.

كما أن شطف الخضراوات المعلبة يمكن أن يقلل من كمية الصوديوم المضاف إليها

قد تحصل على سعرات حرارية زائدة من السكريات المضافة

قد تحتوي بعض أنواع الأطعمة المعلبة، مثل الحساء الكريمي أو حساء الجبن والفلفل الحار، على نسبة عالية من الدهون المشبعة، يمكن لهذا النوع من الدهون أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. 

تحقق من الملصق لمعرفة نسبة الدهون المشبعة. توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من تناول الدهون المشبعة إلى 13 غرامًا أو أقل يوميًا

الأطعمة المعلبة فوائد الأطعمة المعلبة أضرار الأطعمة المعلبة الدهون المشبعة الصوديوم

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