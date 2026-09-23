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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطول 10 كيلو مترات.. بدء أعمال رصف طريق ترعة سري باشا بأبوقرقاص

بدء رصف الطريق
بدء رصف الطريق

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال بدء رصف طريق ترعة سري باشا بمركز أبوقرقاص، بطول 10 كم، في إطار متابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الأعمال، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه محافظ المنيا بتكثيف الأعمال وتسريع معدلات التنفيذ، مع استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير الطرق، والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدًا أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين السيولة المرورية، وتيسير حركة السيارات والمارة، بما يدعم جهود التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن أعمال رصف طريق ترعة سري باشا تمتد من قرية السلطان حسن حتى قرية بني خيار بطول 10 كم، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف لمسافة 4 كم، مع استكمال باقي الطريق بطول 6 كم، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمركز.

وأضاف أن الخطة تشمل كذلك رصف طريق بني حسن بطول 6 كم، بدءًا من الطريق الصحراوي الشرقي القديم وحتى معدية بني حسن، إلى جانب رصف طريق المدخل الصحراوي لقرية بلنصورة بطول 4 كم، واستكمال رصف طريق المرور حتى عزبة الصعايدة بطول 1.4 كم، ورصف طريق مصرف ماقوسة الشرقي حتى قبلي كوبري أبيوها بطول 1 كم، فيما يجري حاليًا إعداد المحاضر التنسيقية تمهيدًا لبدء أعمال رصف طريق المحيط بطول 14 كم.

المنيا ابوقرقاص رصف الطريق

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