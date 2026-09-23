ضبط طن سكر مجهول المصدر بإسنا.. وتحرير 13 مخالفة تموينية

تمكنت حملة رقابية مكبرة نفذتها إدارة تموين إسنا بمحافظة الأقصر من ضبط طن من السكر مجهول المصدر، داخل أحد مراكز التعبئة والتغليف غير المرخصة، وذلك خلال حملات مكثفة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية بدائرة الإدارة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وضبط المخالفات وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات قيادات الوزارة وقطاع الرقابة، وتحت إشراف عبدالرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم، مدير إدارة تموين إسنا، والمنتصر بالله ممدوح، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة المفتشين محمد محمد طه وحسن محمد سليم، حيث شملت أعمال التفتيش عددا من المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا تموينيا تنوعت بين مخالفات للمنشآت والأسواق والمخابز، وجاء أبرزها ضبط طن سكر دون أوراق أو مستندات تثبت مصدره، داخل أحد مراكز التعبئة غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تضمنت المحاضر تحرير محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، إلى جانب 8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع للمواطنين.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد المخابز لتصرفه في 3 شكائر دقيق بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تموينية، خاصة السلع مجهولة المصدر والمنشآت غير المرخصة والمخالفات المتعلقة بالمخابز والأسعار، حفاظا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع المطابقة للمواصفات إلى المستهلك.