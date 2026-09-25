مشروع للمبتدئين.. الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علي ترخيص مزرعة سمكية

يتجه عدد من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة في مجال الاستزراع السمكي لما يوفره القطاع من فرص للإنتاج والعمل.

ويعد الحصول على ترخيص المزرعة السمكية من الخطوات الأساسية التي يجب استكمالها قبل بدء النشاط وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لإنشاء وتشغيل المزارع السمكية في مصر.

أهمية المزارع السمكية في مصر

يمثل الاستزراع السمكي أحد القطاعات المهمة في منظومة الإنتاج الغذائي بمصر لما يساهم به في توفير الأسماك ودعم احتياجات السوق المحلية إلى جانب توفير فرص عمل مرتبطة بالإنتاج والتشغيل والنقل والتجارة والصناعات المرتبطة بالنشاط.

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج السمكي وتنمية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره أحد المصادر الرئيسية للإنتاج السمكي المحلي ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن الإنتاج السمكي المحلي يتجاوز مليوني طن سنويا ويوفر أكثر من 90% من الاحتياجات المحلية فيما تستهدف الخطط المستقبلية زيادة الإنتاج إلى نحو 3 ملايين طن.

ترخيص مزرعة سمكية

شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مزرعة سمكية

يتطلب إنشاء المزرعة السمكية الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة واستيفاء المستندات والاشتراطات المحددة وفقا لطبيعة المشروع وموقعه.

وتشمل أبرز المستندات المطلوبة ما يلي.

صورة من بطاقة الرقم القومي مع تقديم الأصل للاطلاع.

صورة من الترخيص السابق مع تقديم الأصل في حالة تجديد الترخيص.

4 نسخ من الخرائط بمقياس 1 إلى 2500 موضحا عليها موقع ومساحة المنطقة المطلوب إقامة المزرعة السمكية بها.

رسم كروكي يوضح أماكن الري والصرف الخاصة بالمشروع.

رسم تخطيطي يوضح الأعمال والمنشآت التي سيتم تنفيذها داخل أرض المزرعة مع تقديم الأصل والصورة.

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يتعين تقديم رسم تفصيلي للمشروع خلال المدة المحددة من الجهة المختصة.

كما يجب الاحتفاظ بإيصال سداد الرسوم المقررة باعتباره أحد المستندات التي تثبت استكمال إجراءات السداد.

ترخيص مزرعة سمكية

رسوم ترخيص المزرعة السمكية

تبلغ رسوم ترخيص المزارع السمكية وفقا للبيانات الواردة نحو 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا بدلا من 3000 جنيه سابقا.

وتحدد القيمة النهائية للرسوم والإجراءات المالية وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للنشاط والجهة المختصة بإصدار الترخيص.

ولا يجوز إنشاء أو تشغيل مزرعة سمكية دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وسداد الرسوم المقررة وفقا للقانون والضوابط المنظمة لنشاط الاستزراع السمكي.

تكلفة إنشاء مزرعة سمكية متوسطة

تختلف تكلفة إنشاء المزرعة السمكية وفقا لمساحة المشروع وموقعه ونوع الأحواض والمنشآت المستخدمة ونظام التشغيل وتكاليف التجهيز والإنتاج.

وتشير التقديرات الواردة إلى أن تكلفة إنشاء وتشغيل مزرعة متوسطة على مساحة 1.5 فدان خلال السنوات الأولى قد تتراوح بين مليون و1.5 مليون جنيه شاملة إنشاء الأحواض الثابتة والتجهيزات الأساسية.

وتختلف التكلفة الفعلية من مشروع إلى آخر وفقا لأسعار الإنشاءات والمعدات والأعلاف والزريعة وتكاليف التشغيل في وقت تنفيذ المشروع.

ترخيص مزرعة سمكية

أهمية الالتزام بالتراخيص

ويعد استكمال التراخيص والموافقات القانونية خطوة أساسية قبل إقامة وتشغيل أي مزرعة سمكية لتجنب المخالفات وضمان ممارسة النشاط وفقا للقواعد المنظمة.

كما يجب على صاحب المشروع مراجعة الجهة المختصة قبل بدء الإجراءات للتأكد من المستندات المطلوبة والرسوم المقررة والاشتراطات الخاصة بموقع ومساحة المزرعة ونظام التشغيل.