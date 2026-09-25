قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تقدم أكثر من 305 آلاف خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 45 يوما
رئيس بيشكتاش: صلاح لم يكن مناسبا لنظام الفريق
عبد العاطي ونظيره الإريتري يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
مقاتلات الناتو تعترض سرب من الطائرات الروسية فوق بحر البلطيق
حقيقة تحرير أسعار الأدوية.. رئيس الشعبة يحسم الجدل
30 سلعة بتخفيضات 25%.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين حتى مارس 2027
خليك جار صلاح.. إعلان عقاري يستغل اسم نجم منتخب مصر لبيع فيلا قرب ملعب بابارا بارك
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى
كيفية استراجاع فلوس انتساباي تم تحويلها بالخطأ .. ماذا تفعل عند الرفض؟
نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية
مخلوط بنواة البلح.. ضبط 600 كيلو بن مغشوش بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشروع للمبتدئين.. الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علي ترخيص مزرعة سمكية

ترخيص مزرعة سمكية
ترخيص مزرعة سمكية
محمد غالي

يتجه عدد من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة في مجال الاستزراع السمكي لما يوفره القطاع من فرص للإنتاج والعمل. 

ويعد الحصول على ترخيص المزرعة السمكية من الخطوات الأساسية التي يجب استكمالها قبل بدء النشاط وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لإنشاء وتشغيل المزارع السمكية في مصر.

أهمية المزارع السمكية في مصر

يمثل الاستزراع السمكي أحد القطاعات المهمة في منظومة الإنتاج الغذائي بمصر لما يساهم به في توفير الأسماك ودعم احتياجات السوق المحلية إلى جانب توفير فرص عمل مرتبطة بالإنتاج والتشغيل والنقل والتجارة والصناعات المرتبطة بالنشاط.

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج السمكي وتنمية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره أحد المصادر الرئيسية للإنتاج السمكي المحلي ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن الإنتاج السمكي المحلي يتجاوز مليوني طن سنويا ويوفر أكثر من 90% من الاحتياجات المحلية فيما تستهدف الخطط المستقبلية زيادة الإنتاج إلى نحو 3 ملايين طن.

ترخيص مزرعة سمكية

شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مزرعة سمكية

يتطلب إنشاء المزرعة السمكية الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة واستيفاء المستندات والاشتراطات المحددة وفقا لطبيعة المشروع وموقعه.

وتشمل أبرز المستندات المطلوبة ما يلي.

صورة من بطاقة الرقم القومي مع تقديم الأصل للاطلاع.

صورة من الترخيص السابق مع تقديم الأصل في حالة تجديد الترخيص.

4 نسخ من الخرائط بمقياس 1 إلى 2500 موضحا عليها موقع ومساحة المنطقة المطلوب إقامة المزرعة السمكية بها.

رسم كروكي يوضح أماكن الري والصرف الخاصة بالمشروع.

رسم تخطيطي يوضح الأعمال والمنشآت التي سيتم تنفيذها داخل أرض المزرعة مع تقديم الأصل والصورة.

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يتعين تقديم رسم تفصيلي للمشروع خلال المدة المحددة من الجهة المختصة.

كما يجب الاحتفاظ بإيصال سداد الرسوم المقررة باعتباره أحد المستندات التي تثبت استكمال إجراءات السداد.

ترخيص مزرعة سمكية

رسوم ترخيص المزرعة السمكية

تبلغ رسوم ترخيص المزارع السمكية وفقا للبيانات الواردة نحو 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا بدلا من 3000 جنيه سابقا.

وتحدد القيمة النهائية للرسوم والإجراءات المالية وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للنشاط والجهة المختصة بإصدار الترخيص.

ولا يجوز إنشاء أو تشغيل مزرعة سمكية دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وسداد الرسوم المقررة وفقا للقانون والضوابط المنظمة لنشاط الاستزراع السمكي.

تكلفة إنشاء مزرعة سمكية متوسطة

تختلف تكلفة إنشاء المزرعة السمكية وفقا لمساحة المشروع وموقعه ونوع الأحواض والمنشآت المستخدمة ونظام التشغيل وتكاليف التجهيز والإنتاج.

وتشير التقديرات الواردة إلى أن تكلفة إنشاء وتشغيل مزرعة متوسطة على مساحة 1.5 فدان خلال السنوات الأولى قد تتراوح بين مليون و1.5 مليون جنيه شاملة إنشاء الأحواض الثابتة والتجهيزات الأساسية.

وتختلف التكلفة الفعلية من مشروع إلى آخر وفقا لأسعار الإنشاءات والمعدات والأعلاف والزريعة وتكاليف التشغيل في وقت تنفيذ المشروع.

ترخيص مزرعة سمكية

أهمية الالتزام بالتراخيص

ويعد استكمال التراخيص والموافقات القانونية خطوة أساسية قبل إقامة وتشغيل أي مزرعة سمكية لتجنب المخالفات وضمان ممارسة النشاط وفقا للقواعد المنظمة.

كما يجب على صاحب المشروع مراجعة الجهة المختصة قبل بدء الإجراءات للتأكد من المستندات المطلوبة والرسوم المقررة والاشتراطات الخاصة بموقع ومساحة المزرعة ونظام التشغيل.

المشروعات الصغيرة المزرعة السمكية ترخيص المزرعة السمكية المزارع السمكية الاستزراع السمكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

هشام نصر

تحركات داخل الزمالك بشأن شركة الكرة.. وتحفظات على بعض الأسماء

ترشيحاتنا

سلطة الطيران المدني

سلطة الطيران تستعرض حزمة جديدة من الإجراءات لتطوير آليات التدريب والاعتماد لشركات الطيران

تقدير دولي لدور مصر ورؤية الرئيس السيسي في دعم السلام وخفض التصعيد وتسوية الأزمات

تقدير دولي لدور مصر ورؤية الرئيس السيسي في دعم السلام وخفض التصعيد وتسوية الأزمات

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد ختام المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمستشفى وادي النيل

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد