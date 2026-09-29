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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للهواتف الضخمة.. إليك أفضل هواتف صغيرة الحجم بمواصفات احترافية

هواتف قابلة للطي بمواصفات احترافية
هواتف قابلة للطي بمواصفات احترافية
لمياء الياسين

بات العثور على هاتف ذكي صغير الحجم ومريح لليد أمر ليس سهلا ، إليك مجموعة من الهواتف الذكية التي ستحافظ على مقاسات شاشة دون 6.3 بوصة وسهولة التحكم بها بيد واحدة، وهواتف مبتكرة قابلة للطيّ تمنحك أبعاداً متناهية الصغر في جيبك دون أن تحرمك من متعة الشاشة الكبيرة عند فتحها.

إليك قائمة بأبرز الهواتف 

هاتف Asus Zenfone 10

وفي معسكر أندرويد، يبرز هاتف Asus Zenfone 10 . يضم الهاتف شاشة حيوية بمقاس 5.9 بوصة تدعم معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 144 هرتز، مما يمنح المستخدم تجربة بصرية فائقة السلاسة والسرعة. 

وتحت هذا الهيكل النحيف والخفيف، يختبئ أقوى معالجات كوالكوم من فئة Snapdragon، مدعوماً ببطارية ذات عمر طويل تفوقت بوضوح على معايير فئتها الحجمية.يضمن الهاتف التقاط صور وفيديوهات ثابتة كالصخر حتى أثناء الحركة، ليكون الخيار الأقوى لمن يرفضون حمل الهواتف الضخمة.

هاتف Apple iPhone 13 Mini

إذا كنت تبحث عن الأداء القوي دون التضحية براحة الاستخدام بيد واحدة، فإن هاتف Apple iPhone 13 Mini يتربع على عرش الهواتف الصغيرة كخيار مثالي يجمع بين الأناقة والقوة الصارمة. 

يأتي الهاتف بشاشة متميزة من نوع Super Retina XDR بحجم 5.4 بوصة، مما يجعله قابلاً للاختفاء بسهولة داخل جيبك ومعادلة صعبة في زمن الشاشات العملاقة. ولا يقف صغر حجمه عائقاً أمام كفاءته؛ إذ ينبض بداخل الهاتف معالج A15 Bionic الخارق الذي يقدم أداءً يضاهي أعتى الهواتف الرائدة في الأسواق العالمية. كما تقدم منظومة الكاميرات المزدوجة تجربة تصوير احترافية واستقراراً بصرياً مذهلاً في لقطات الفيديو، لتثبت شركة أبل أن الحجم الصغير لا يعني أبداً التنازل عن الجودة والتميز.

هاتف  سامسونج جالكسي S25

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S25 كأحد أبرز هواتف أندرويد المدمجة

يتميز بشاشة Dynamic AMOLED 2X مسطحة مقاس 6.2 بوصة بتقنية LTPO، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

 تبلغ ذروة سطوع الشاشة حوالي 2600 شمعة، مما يوفر رؤية واضحة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت. يوفر أداءً أفضل بكثير من هاتف Galaxy S24، ويتعامل مع الألعاب وتعدد المهام وميزات الذكاء الاصطناعي بسهولة. 

وتتضمن الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. وتظل جودة الصورة ثابتة في جميع المواصفات.

زوّدت سامسونج هاتف Galaxy S25 ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير/ساعة، توفر عمرًا طويلًا  ويدعم الهاتف الشحن السلكي واللاسلكي السريع بقوة 45 واط. كما يتميز بمقاومة الماء ويبدأ سعره عالميًا من حوالي 800 دولار أمريكي.

هاتف فيفو S30 برو ميني

يُعد هاتف Vivo S30 Pro Mini أحد أكثر الهواتف الرائدة المدمجة التي أطلقتها Vivo يتميز بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

 تدعم الشاشة تعتيم PWM بمعدل 4320 هرتز لتقليل إجهاد العين، وتصل ذروة سطوعها إلى 5000 شمعة، مما يجعله من بين أكثر الهواتف المدمجة سطوعًا في السوق.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 9300+، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت. ويعمل بنظام Android 15 مع واجهة OriginOS 5 في الصين.

يضم هاتف Vivo كاميرا خلفية ثلاثية و مستشعر رئيسي Sony IMX921 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريب بصري 3x. كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، مما يجعله قادرًا على التقاط صور سيلفي مفصلة ومكالمات فيديو عالية الوضوح.

يعد عمر البطارية مذهل، بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، وسرعة شحن عالية تبلغ 90 واط. الهاتف متوفر حاليًا في الصين، بسعر يبدأ من حوالي 3999 يوان صيني (حوالي 560 دولارًا أمريكيًا).

 

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