جهز محفظتك.. أسعار Galaxy S27 قد ترتفع وسعات التخزين تحمل مفاجأة

قد تصبح هواتف سامسونج Galaxy S27 أغلى سعرا عند طرحها العام المقبل، كما قد يؤدي اختيار سعات تخزين أكبر إلى زيادة تكلفة الترقية بصورة ملحوظة.



وبحسب المسرب الكوري yeux1122 (Lanzuk)، تستعد شركة سامسونج لرفع أسعار جميع طرازات سلسلة Galaxy S27، مع زيادة أكبر في الأسعار بالنسبة إلى الإصدارات ذات سعات التخزين الأعلى.

لماذا قد ترتفع أسعار سعات التخزين؟



وفقا لمنشور المسرب على منصة Naver، قد تتراوح الزيادة الأساسية في الأسعار بين 100 ألف وأكثر من 130 ألف وون كوري، أي ما يعادل نحو 74 إلى 96 دولارا، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تخص السوق الكورية تحديدا.

لكن اللافت هو ما يتعلق بسعات التخزين، إذ يقال إن سامسونج تخطط لزيادة أكبر في تكلفة الانتقال إلى سعة تخزين أعلى.

وبالتالي، قد تصبح الترقية من 256 جيجابايت إلى 512 جيجابايت، أو من 512 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، أكثر تكلفة مقارنة بالأجيال السابقة.

سامسونج Galaxy S27

ويربط المسرب هذه الزيادات بارتفاع أسعار ذاكرة NAND Flash وذاكرة LPDDR6 من الجيل الجديد، التي يعتقد أنها ستقتصر على طرازي Pro وUltra.

وتأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة عالميا، ما قد يدفع سامسونج إلى تمرير جزء من هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.

ماذا يعني ذلك لمن يخطط لشراء Galaxy S27؟



شهدت سلسلة Galaxy S26 بالفعل زيادة في الأسعار، إذ ارتفع سعر الطراز الأساسي إلى نحو 900 دولار، بزيادة قدرها 100 دولار مقارنة بخيار التخزين الأصغر في الجيل السابق.

وبناء على هذا الاتجاه، لن يكون وصول سعر الطراز الأساسي من Galaxy S27 إلى أكثر من 950 دولارا أمرا مستبعدا، إذا صحت التسريبات الحالية.

وكان تسريب منفصل في وقت سابق من العام قد أشار إلى احتمال ارتفاع سعر Galaxy S27 Ultra في كوريا بنحو 104 دولارات، بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين والمعالج.

لكن سامسونج لم تحسم الأسعار النهائية لسلسلة Galaxy S27 حتى الآن، ومن المتوقع إطلاق الهواتف في مطلع عام 2027.

وفي الوقت الحالي، تشير التسريبات إلى أن سعة التخزين قد تصبح عاملا أكبر في تكلفة الترقية، خصوصا لمن يختار نسخ 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.