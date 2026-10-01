تعرف على قائمة الحكام المصريين المرشحين للقائمة الدولية موسم 2027

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن القائمة الدولية للحكام المصريين لموسم 2027، والتي أرسلها الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر أحمد عبد الباسط قائمة الحكام المرشحين ضمن الفئات المختلفة، والتي تضم حكام الساحة والحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو، مشيرًا إلى وجود خالد جمال الغندور ضمن قائمة حكام تقنية الفيديو، بدلًا من محمود عاشور.

قائمة حكام الساحة الدولية موسم 2027

وضمت قائمة حكام الساحة كلًا من أمين عمر، ومحمود ناجي، ومحمد معروف، ومحمود بسيوني، وحمادة القلاوي، ومحمد الغازي، ومحمود وفا.

قائمة الحكام المساعدين موسم 2027

وجاءت قائمة الحكام المساعدين، وفقًا لما نشره الناقد الرياضي، كالتالي: محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، وسمير جمال، وأحمد توفيق طلب، ويوسف البساطي، ومحمد سليمان، وإسلام أبو العطا.

قائمة حكام تقنية الفيديو موسم 2027

أما قائمة حكام تقنية الفيديو، فضمت حسام عزب حجاج، ووائل فرحان، وعبد العزيز السيد، وأحمد الغندور، وطارق مجدي، ومحمد الشناوي، وخالد جمال الغندور.

وتأتي هذه القائمة في إطار الاستعدادات للموسم الدولي الجديد للحكام، على أن تظل التفاصيل الواردة بشأنها منسوبة إلى ما نشره أحمد عبد الباسط، لحين صدور إعلان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يؤكد الأسماء النهائية.