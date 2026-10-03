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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرابط الرسمي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للشهادات العربية والأجنبية

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
خالد يوسف

يترقب طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وأولياء أمورهم، إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للعام الجامعي 2026-2027، وذلك عقب إغلاق باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث تخضع هذه الطلبات لمرحلة الفحص الدقيق والمفاضلة وفقاً للقواعد والنسب المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، لتمكين الطلاب من الانتقال إلى الكليات المناظرة أو غير المناظرة القريبة من محل إقامتهم، تمهيداً لاستكمال إجراءات القيد بالجامعات الحكومية بسهولة ويسر.


إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2026

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تقليل الاغتراب 2026 لطلاب الثانوية العامة الذين سجلوا الرغبات في المرة الثالثة والأخيرة وطلاب المتفوقين ومدارس النيل الدولية، للتحويل بين الجامعات والمعاهد، وذلك بعد الانتهاء من تسكين الطلاب في الأماكن الشاغرة.

تقليل الاغتراب

وأكدت الوزارة، أنه تم إرسال القوائم النهائية للطلاب إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، وفقًا لنتائج تقليل الاغتراب والقواعد والضوابط المنظمة للتحويلات والطاقة الاستيعابية المتاحة بالكليات والمعاهد.

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الدولية، سرعة التوجه إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، لاستكمال إجراءات القبول والقيد.

رابط الاستعلام عن عن نتيجة تقليل الاغتراب 2026

أما عن رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2026، فأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة الاستعلام والحصول على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة والمتفوقين والنيل الدولية، لمعرفة الكلية أو المعهد المرشحين له، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بالضغط هـــــــنا.
 

شروط وضوابط قبول طلبات التحويل

تخضع عملية قبول أو رفض طلبات تقليل الاغتراب لعدة ضوابط صارمة وضعها المجلس الأعلى للجامعات لضمان العدالة. من أبرز هذه الشروط:

ضوابط قبول طلبات التحويل

الالتزام بالنطاق الجغرافي: أن يكون التحويل في حدود المنطقة الجغرافية الأولى (أ) للكلية المطلوبة.
استيفاء الحد الأدنى: حصول الطالب على مجموع درجات يؤهله للحد الأدنى للكلية المحول إليها في حال كانت غير مناظرة.
التحويل المناظر: يُسمح بالتحويل لكلية مناظرة بشرط استيفاء الحد الأدنى للقطاع بغض النظر عن الحد الأدنى للكلية ذاتها.


عدم وجود تحويلات مزدوجة: لا يُسمح بأكثر من تحويل واحد لتقليل الاغتراب، حيث يُعتبر الطلب نهائياً بمجرد اعتماده إلكترونياً.
هذه الضوابط تضمن تنظيم العملية التعليمية داخل القاعات الدراسية والمدرجات، ومنع التكدس غير المبرر في بعض الكليات على حساب أخرى.


طريقة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2026

يمكن الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2026، عبر اتباع الخطوات التالية:

ـ زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
ـ أخيرا تنسيق الثانوية العامة أومدارس المتفوقين أو النيل الدولي.
ـ الضغط على نتائج تقليل الاغتراب.
ـ كتابة رقم الجلوس.
ـ كتابة الرقم السري.
ـ كتابة الكود التأكيدي.
ـ الضغط على استعلام.
ـ تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2026.


الخطوات اللاحقة عقب ظهور النتيجة وإعلان البطاقة الترشيحية

فور ظهور نتيجة تقليل الاغتراب والتأكد من الكلية النهائية التي تم قبول الطالب بها، تبدأ مرحلة جديدة هامة تتمثل في طباعة بطاقة الترشيح النهائية. تعتبر هذه البطاقة مستنداً أساسياً يجب على الطالب الاحتفاظ به، حيث يتوجه بها إلى مقر الكلية المرشح لها ومعه الأوراق المطلوبة للالتحاق.

وتشمل المستندات عادةً أصل شهادة الثانوية أو الشهادة المعادلة، شهادة الميلاد، صور شخصية، واستمارة التقديم، إلى جانب سداد المصروفات الدراسية المقررة. وتهيب وزارة التعليم العالي بالطلاب ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التسجيل في المواعيد المحددة لضمان تثبيت القيد وعدم ضياع الفرصة الدراسية للعام الجامعي الجديد، متمنين لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب للشهادات العربية والأجنبية طلاب الشهادات المعادلة تقليل الاغتراب موقع التنسيق الإلكتروني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت

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