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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2026.. خطوات تسجيل رغبات التحويل وموعد الإغلاق

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2026
تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2026
خالد يوسف

يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عن رابط وطريقة تسجيل رغبات التحويل بين الكليات والمعاهد ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2026، وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التسجيل الإلكتروني للمرة الثانية عبر موقع التنسيق الرسمي، لتمكين طلاب دبلوم المدارس الصناعية، التجارية، والزراعية من تعديل ترشيحاتهم وفقاً لقواعد القبول والتوزيع الجغرافي، لضمان استقرارهم الدراسي بالجامعات الحكومية. 

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل رغبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين على شهادات إتمام المرحلة الثانوية الفنية بجميع اختصاصاتها ونوعياتها ضمن مرحلة تقليل الاغتراب 2026 للمرة الثانية.

تقليل الاغتراب

آخر موعد لتسجيل التحويل ضمن مرحلة تقليل الاغتراب

أوضحت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم غلق باب الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات تسجيل رغبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب الشهادات الفنية، في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري.

طلبات تسجيل رغبات التحويل 

إعادة تسجيل الرغبة مرة أخرى

وشددت الوزارة، على الطلاب الذين سبق لهم تسجيل رغبة في تقليل الاغتراب ولم تتم الموافقة عليها، بعدم إعادة تسجيل نفس الرغبة مرة أخرى، مع ضرورة اختيار رغبات أخرى متاحة للطالب عند تسجيل تقليل الاغتراب، لأن هذا يعني أن الكلية أو المعهد المطلوب لم يعد به أماكن متاحة للتحويل وفقًا للقواعد والنسب المقررة.

طريقة تسجيل الرغبات في تقليل الاغتراب 2026

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية، تسجيل رغبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة لهم ضمن مرحلة تقليل الاغتراب 2026، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- الضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.

4- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها.

طريقة تسجيل الرغبات

5- إدخال رقم الجلوس الخاص به، والرقم السري.

6- الضغط على اختيار قائمة جديدة.

7- الضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

8- إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

9- إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي.

10- الضغط على تسجيل، وطباعة ورقة التحويل.

شروط قبول طلب تقليل الاغتراب 2026

- أن يكون التحويل المناظر في نطاق الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يتم عن طريق استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

قبول طلب تقليل الاغتراب 2026

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند التحويل.

- يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط.

- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- يجب أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب 

استيفاء رغبات التحويل

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.

- استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2026 تسجيل رغبات التحويل الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية رغبات التحويل بين الكليات والمعاهد موقع التنسيق الرسمي

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