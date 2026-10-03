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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال منصة جديدة لتكامل الاقتصاد القاري وتعزيز مكانة مصر

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الأولى من منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال" بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذا المنتدى يمثل تحولًا استراتيجيًا يترجم الرؤية المصرية الواعية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، ويعزز من مكانة مصر كقاطرة للتنمية وركيزة أساسية للاستقرار في القارة السمراء.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المنتدى جاءت كشف حساب شامل وتأكيدًا راسخًا على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة تصون الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير يعكس حجم الإنجاز المصري في تحويل منطقة كانت شاهدة على حروب الماضي إلى رمز عالمي للتنمية والازدهار.

 القطاع الخاص الأفريقي

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن هذا المنتدى يضع يده على التحدي الحقيقي الذي يواجه القطاع الخاص الأفريقي والمتمثل في فجوة المعلومات وضآلة نسبة التجارة البينية التي لا تتعدى 18%، موضحًا أن مبادرة مصر بإطلاق هذا المنتدى ليكون جسرًا مؤسسيًا يُعقد دوريًا كل عامين بقرار من الاتحاد الأفريقي، ستسهم بشكل مباشر في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشراكات العابرة للحدود لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتحقيق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.

وشدد على أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للمجتمع الدولي والقطاع الخاص تؤكد يقين الدولة المصرية بأن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنًا أفريقيًا بامتياز، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من هذه المنصة القارية لتأسيس شراكات اقتصادية حقيقية تحقق الرخاء والازدهار لشعوب القارة الأفريقية.

حسين أبو العطا مجلس الشيوخ البرلمان الرئيس السيسي

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