قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: مشروعات قومية كبرى وتنمية شاملة ترسم ملامح المستقبل على أرض سيناء ومدن القناة
بعيداً عن أهوال الحرب.. مدرسة مجانية في سيناء تمنح أطفال غزة النازحين فسحة أمل
اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر
تجار مخدرات.. القبض على شخصين غسلا 90 مليون جنيه
على غنيم: 92% زيادة في أعداد السياحة الوافدة منذ 2014.. ونستلهم من أبطال أكتوبر روح العزيمة والإصرار
زيلينسكي: سنستهدف مصافي النفط الروسية ردًا على تصعيد موسكو
الأزهر للفتوى: لا تجعلوا عقد الزواج مادةً للاستعراض وزيادة المشاهدات
اشتروا أراضي وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل ربع مليار جنيه
أبو العينين للجبهة الوطنية.. رئيس مجلس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب
أضرار بغرفة المحركات.. مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
بزعم تحديث البيانات.. سقوط نصاب انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
مدة العلاج أسبوع واحد .. تنبيه عاجل للمواطنين بشأن أشهر أدوية الغثيان والقيء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريد يفتح النار على تين هاج: مدرب رائع تكتيكيا.. لكنه «كارثة» بغرفة الملابس

إريك تين هاج
إريك تين هاج
إسلام مقلد

فتح البرازيلي فريد، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، النار على مدربه الهولندي إريك تين هاج، كاشفًا عن كواليس مثيرة من فترة عمله تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق، وموجهًا انتقادات حادة إلى أسلوب تعامله مع عدد من نجوم النادي.

ورغم نجاح تين هاج في قيادة مانشستر يونايتد للتتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسم 2022-2023، فإن فريد أكد أن تجربته مع المدرب الهولندي تركت لديه ذكريات سلبية للغاية.

فريد: تين هاج كان كارثة مع الفريق

وقال فريد، البالغ من العمر 31 عامًا، خلال ظهوره في بودكاست «شارلا»، إن تين هاج كان يمتلك قدرات تكتيكية مميزة، لكنه فشل بصورة واضحة في التعامل مع اللاعبين وإدارة غرفة الملابس.

وأوضح لاعب مانشستر يونايتد السابق: «كان تين هاج مدربًا رائعًا من الناحية التكتيكية، لكنه كان كارثة حقيقية مع الفريق. كان يتجادل مع الجميع، وتجادل معي، ومع كريستيانو، وكاسيميرو، وراشفورد».

وأضاف: «لم يكن يشركني في المباريات، وفي بعض الأحيان كانت الأجواء متوترة للغاية. مع تين هاج، كان لاعبو هولندا هم من يحصلون على فرص المشاركة بشكل أكبر».

اتهامات بوجود تكتلات داخل الفريق

ولم تتوقف انتقادات فريد عند حدود خلافاته الشخصية مع تين هاج، إذ اتهم المدرب الهولندي بوجود تكتلات داخل الفريق، في إشارة إلى اعتقاده بأن بعض اللاعبين الهولنديين كانوا يحصلون على أفضلية في المشاركة بالمباريات.

وقال فريد: «كان مدربًا مليئًا بالتكتلات. لكن عندما يتعلق الأمر بالجانب التكتيكي، فهو واحد من أفضل المدربين الذين عملت معهم على الإطلاق».

وتكشف تصريحات لاعب الوسط البرازيلي عن تناقض واضح في تقييمه لتجربة تين هاج، إذ اعترف بقدراته الكبيرة من الناحية الفنية والتكتيكية، لكنه في الوقت نفسه انتقد بشدة طريقة تعامله مع اللاعبين وتأثير ذلك على أجواء غرفة الملابس.

فريد يكشف كواليس أزمة تين هاج وكريستيانو رونالدو

وتطرق فريد كذلك إلى واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها فترة تين هاج مع مانشستر يونايتد، والمتمثلة في الخلاف الذي نشب بين المدرب الهولندي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشار لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى أن فلسفة تين هاج كانت تعتمد بصورة كبيرة على السرعة والحركة، وهو ما جعل المدرب يرى أن رونالدو لم يعد الخيار المثالي لتنفيذ أفكاره، بسبب تقدمه في العمر.

وقال فريد: «كان يريد أن يكون الفريق سريعًا، لكن كريستيانو كان قد تقدم في العمر. لذلك استبعده من التشكيلة الأساسية، وحدث خلاف بينهما».

فريد مانشستر يونايتد إريك تين هاج كأس رابطة الأندية الإنجليزية كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

ترشيحاتنا

لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد 2027 تباع بهذه المواصفات

اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند 2027 تباع بهذه المواصفات

أندرويد 17

لمُستخدمي جوجل .. تحديث أندرويد 17 التجريبي يكشف مفاجآت هواتف بيكسل للعام القادم

بالصور

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد