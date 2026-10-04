فريد يفتح النار على تين هاج: مدرب رائع تكتيكيا.. لكنه «كارثة» بغرفة الملابس

فتح البرازيلي فريد، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، النار على مدربه الهولندي إريك تين هاج، كاشفًا عن كواليس مثيرة من فترة عمله تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق، وموجهًا انتقادات حادة إلى أسلوب تعامله مع عدد من نجوم النادي.

ورغم نجاح تين هاج في قيادة مانشستر يونايتد للتتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خلال موسم 2022-2023، فإن فريد أكد أن تجربته مع المدرب الهولندي تركت لديه ذكريات سلبية للغاية.

فريد: تين هاج كان كارثة مع الفريق

وقال فريد، البالغ من العمر 31 عامًا، خلال ظهوره في بودكاست «شارلا»، إن تين هاج كان يمتلك قدرات تكتيكية مميزة، لكنه فشل بصورة واضحة في التعامل مع اللاعبين وإدارة غرفة الملابس.

وأوضح لاعب مانشستر يونايتد السابق: «كان تين هاج مدربًا رائعًا من الناحية التكتيكية، لكنه كان كارثة حقيقية مع الفريق. كان يتجادل مع الجميع، وتجادل معي، ومع كريستيانو، وكاسيميرو، وراشفورد».

وأضاف: «لم يكن يشركني في المباريات، وفي بعض الأحيان كانت الأجواء متوترة للغاية. مع تين هاج، كان لاعبو هولندا هم من يحصلون على فرص المشاركة بشكل أكبر».

اتهامات بوجود تكتلات داخل الفريق

ولم تتوقف انتقادات فريد عند حدود خلافاته الشخصية مع تين هاج، إذ اتهم المدرب الهولندي بوجود تكتلات داخل الفريق، في إشارة إلى اعتقاده بأن بعض اللاعبين الهولنديين كانوا يحصلون على أفضلية في المشاركة بالمباريات.

وقال فريد: «كان مدربًا مليئًا بالتكتلات. لكن عندما يتعلق الأمر بالجانب التكتيكي، فهو واحد من أفضل المدربين الذين عملت معهم على الإطلاق».

وتكشف تصريحات لاعب الوسط البرازيلي عن تناقض واضح في تقييمه لتجربة تين هاج، إذ اعترف بقدراته الكبيرة من الناحية الفنية والتكتيكية، لكنه في الوقت نفسه انتقد بشدة طريقة تعامله مع اللاعبين وتأثير ذلك على أجواء غرفة الملابس.

فريد يكشف كواليس أزمة تين هاج وكريستيانو رونالدو

وتطرق فريد كذلك إلى واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها فترة تين هاج مع مانشستر يونايتد، والمتمثلة في الخلاف الذي نشب بين المدرب الهولندي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشار لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى أن فلسفة تين هاج كانت تعتمد بصورة كبيرة على السرعة والحركة، وهو ما جعل المدرب يرى أن رونالدو لم يعد الخيار المثالي لتنفيذ أفكاره، بسبب تقدمه في العمر.

وقال فريد: «كان يريد أن يكون الفريق سريعًا، لكن كريستيانو كان قد تقدم في العمر. لذلك استبعده من التشكيلة الأساسية، وحدث خلاف بينهما».