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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طارق الطويل رئيسًا للهيئة البرلمانية لـ«الشعب الجمهوري» بالنواب ونانسي نعيم نائبًا

طارق الطويل
طارق الطويل
حسن رضوان

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، تلقيه إخطارًا من حزب الشعب الجمهوري، بشأن اختيار النائب طارق الطويل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائبة نانسي نعيم نائبًا لرئيس الهيئة، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات عضوية النواب باللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان.

وبحسب اللائحة، يتولى مكتب المجلس التنسيق بين طلبات الأعضاء، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

كما تنص المادة 40 على ضرورة اشتراك كل عضو في إحدى لجان المجلس، مع جواز اشتراكه، بموافقة مكتب المجلس، في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاطها.

وفي حالة عضوية النائب في لجنة ثانية، لا يكون له حق التصويت فيها، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية مقابل حضور اجتماعاتها.

وتحظر اللائحة على رئيس اللجنة أو أي من أعضاء مكتبها أن يكون عضوًا في لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

25 لجنة نوعية تغطي ملفات البرلمان

ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية متخصصة، تتوزع اختصاصاتها على مختلف الملفات التشريعية والرقابية، وتشمل: الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية و العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والاقتراحات والشكاوى والقوى العاملة والصناعة والطاقة والبيئة والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والثقافة والإعلام والآثار والسياحة والطيران المدني والشئون الصحية والنقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق العامة والتعمير والمشروعات المتوسطة والصغيرة والإدارة المحلية والشباب والرياضة وحقوق الإنسان.

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، في مستهل يوم برلماني يتضمن 3 جلسات عامة مخصصة لاستكمال إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وتتجه أنظار المجلس خلال جلسات اليوم إلى استكمال التشكيل التنظيمي للجان النوعية، تمهيدًا لانطلاق أعمالها في الملفات التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الجديد.

وتشهد الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، مع فتح المجال أمام أعضاء المجلس لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وفقًا للإجراءات الواردة في جدول أعمال المجلس.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لمراجعة القوائم قبل اعتمادها في صورتها النهائية.

الجلسة الثانية.. القوائم في صورتها النهائية

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الثانية إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، وذلك بعد بحث الاقتراحات والاعتراضات التي يقدمها أعضاء المجلس بشأن التشكيلات المقترحة.

الجلسة الثالثة تحسم انتخابات مكاتب اللجان

وتختتم جلسات اليوم بإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية، لاستكمال الهيكل التنظيمي للجان وبدء عملها بصورة رسمية خلال دور الانعقاد الحالي.

تمهيد لانطلاق العمل التشريعي والرقابي

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال البناء التنظيمي لمجلس النواب، بما يمهد أمام اللجان النوعية لمباشرة اختصاصاتها في مناقشة مشروعات القوانين، وممارسة أدوات الرقابة البرلمانية، وبحث الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي حزب الشعب الجمهوري

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