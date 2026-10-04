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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة داخل مخزن في شبرا الخيمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق وأماكن تداول وحفظ المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، للتأكد من سلامة المعروضات وحمايتها من التداول غير الآمن، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت إحدى الحملات التي استهدفت مدينة شبرا الخيمة عن ضبط مخزن يحتوي على نحو 2.5 طن من الأسماك المملحة المتنوعة، وبفحص المضبوطات تبين تغير خواصها الطبيعية ووجود علامات فساد عليها، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ المنتجات الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.
وشكلت الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري بالقليوبية لجنة للمرور والتفتيش على أماكن تداول اللحوم والدواجن والأسماك بشبرا الخيمة، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعضوية الدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت.
تمكنت اللجنة من ضبط المخزن وبداخله كميات الأسماك المملحة المخالفة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية الطب البيطري بالقليوبية مباحث التموين

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