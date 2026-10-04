أبرزت الإعلامية لبنى عسل، اليوم، خبر انطلاق فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 في مدينة الرياض، معربة عن سعادتها بهذا الحدث.

وقالت الإعلامية لبنى عسل خلال برنامجها «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «معانا خبر وصور حلوة الحقيقة، خلينا نشوفها مع حضراتكم نغير بيها الأجواء شوية؛ انطلاق فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026م».

وأوضحت "عسل" التفاصيل الشاملة للحدث الاستثنائي الذي يمتد على مدار 10 أيام متواصلة، مشيرة إلى تنوع الأنشطة والفعاليات التي تغطي كافة جوانب عالم الصقور والصيد والمغامرات، بالإضافة إلى التجارب الثقافية والمعرفية المرافقة.

وأضافت الإعلامية أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من الشركات المتخصصة التي توفر أحدث أسلحة الصيد والرماية، إلى جانب احتضانه لأكثر من 5,000 منتج، ومشاركة ما يزيد عن 180 علامة تجارية عالمية ومحلية، مع وجود مناطق تراثية متميزة تعكس أصالة الثقافة والحضارة السعودية.