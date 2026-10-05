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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر وجنوب إفريقيا تبحثان تعزيز التكامل الصناعي وتوسيع التعاون في السيارات والصناعات المعدنية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، والبناء على نتائج منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي، بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي ويفتح مجالات جديدة للشراكة بين مصر وجنوب إفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الصناعة مع الوزير الجنوب إفريقي والوفد المرافق له، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

الصناعات الدوائية والسيارات والتصنيع الزراعي أبرز مجالات التعاون

استعرض اللقاء أبرز مجالات التعاون الصناعي المتاحة بين مصر وجنوب إفريقيا، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية لها، والتصنيع الزراعي، والصناعات المعدنية، إلى جانب التعاون في مجالات البنية التحتية وإقامة المناطق اللوجستية.

وأكد المهندس خالد هاشم أن مصر وجنوب إفريقيا ترتبطان بعلاقات وطيدة تستند إلى تاريخ من التعاون الاقتصادي والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى حرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين وتحويلها إلى شراكات صناعية أكثر تكاملًا، من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات الإنتاجية المتاحة في البلدين.

مصر تستهدف جذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات ومكوناتها

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف جذب شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها للتصنيع في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح المجال أمام التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة لتوطين وتعميق الصناعة المحلية في مكونات السيارات، وجذب كبرى الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة في مجالات إطارات السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية.

تعاون مصري جنوب إفريقي في اختبارات واعتمادات السيارات

ولفت هاشم إلى وجود فرص للتعاون بين البلدين في مجال اختبارات واعتمادات السيارات ومكوناتها، بما يساعد على تسهيل حركة التجارة، ويدعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق الأفريقية، فضلًا عن تعزيز التكامل الصناعي بين مصر وجنوب إفريقيا.

وأكد أن تطوير التعاون في هذا المجال يمكن أن يسهم في رفع كفاءة منظومة صناعة السيارات ومكوناتها، ويدعم بناء سلاسل إمداد صناعية أكثر تكاملًا على المستوى الأفريقي.

مشروعات مشتركة في الحديد والصلب وسبائك المنجنيز

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الحديد والصلب وسبائك المنجنيز، باعتبارها من المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة.

وأوضح وزير الصناعة أن هذه المشروعات تمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المتاحة في البلدين وزيادة القيمة المضافة للخامات، لافتًا إلى أن الصناعات المعدنية والتكميلية تأتي ضمن أبرز محاور استراتيجية الصناعة المصرية.

جنوب إفريقيا: حريصون على تعزيز التعاون في صناعة السيارات

من جانبه، أكد مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال صناعة السيارات ومكوناتها، واستكشاف مختلف المجالات التي يمكن من خلالها إقامة شراكات حقيقية تحقق مصالح مشتركة لاقتصاد البلدين.

وأشار إلى أن منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي، الذي استضافته مدينة العلمين مؤخرًا، شهد توقيع عدد من الاتفاقات المهمة التي تمثل خطوة على طريق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وجنوب إفريقيا.

ومن أبرز هذه الاتفاقات توقيع مجموعة العربي المصرية اتفاقًا مع شركة «مالبن للهندسة» الجنوب إفريقية بهدف إنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات، إلى جانب بروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي.

وأكد الوزير الجنوب إفريقي أن هذه الاتفاقات تمثل باكورة للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وتوفر أساسًا يمكن البناء عليه لتوسيع الشراكات خلال الفترة المقبلة.

الصناعة السيارات الصناعات المعدنية

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