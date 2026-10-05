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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| وزير الداخلية الأسبق يكشف سرًا عن اقتحام السجون.. البترول تحسم قرار رفع الأسعار.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


23 ألف مسجون هربوا.. وزير الداخلية الأسبق يكشف سرًا عن اقتحام السجون
أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن عمليات اقتحام السجون بدأت عقب ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن عمليات الاقتحام بدأت صباح يوم 29 يناير.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق، خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري، في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عمر سليمان أبلغه بوجود أشخاص دخلوا عبر الحدود، ومن بينهم عناصر من حماس وحزب الله.


ارتفاع قياسي في أسعار الموبايلات .. شعبة الاتصالات تكشف أسباب الزيادة
قفزت أسعار الهواتف المحمولة في السوق بنسب وصلت إلى 55% منذ بداية العام، في موجة ارتفاع لم تقتصر على الأجهزة المستوردة، وإنما امتدت إلى الهواتف التي يتم تصنيعها محليًا، وسط تحذيرات من استمرار الزيادات مع ارتفاع تكلفة المكونات عالميًا، وتراجع حجم المبيعات 20%.

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها بنسبة وصلت إلى 60%.


التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم
بعد سنوات من الجدل وتعقيدات الإجراءات، يعود ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة داخل مجلس النواب، وسط مطالب برفع أعداد المتقدمين، وتسهيل الإجراءات، وإعادة النظر في قيمة الرسوم، إلى جانب معالجة أوضاع آلاف المواطنين الذين لا تزال مشكلاتهم معلقة بين تعدد جهات الولاية واختلاف الاشتراطات والإجراءات.

وأكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعداد المواطنين الذين تقدموا للتصالح منذ عام 2019 وحتى الآن لا تزال قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين فقدوا الثقة في جدوى الإجراءات بعد التقدم بملفات التصالح.

وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل ما حدث في أحداث بورسعيد التي وقعت عقب مباراة المصري والأهلي في 1 فبراير 2012.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»، إن الإجراءات الأمنية في أحداث بورسعيد 1 في أحداث بورسعيد يوم 1 فبراير 2012 كانت على أكمل وجه، وكلمت اللواء عصام الدين، مدير أمن بورسعيد في ذلك الوقت، قلت له: «ألغي الماتش أو أنقله أو العب في ملعب تاني»، قال: «هنلعب إن شاء الله في بورسعيد».


أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تتجه الأجواء في مصر تدريجيًا نحو الخريف الحقيقي، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتراجع تأثير الأجواء الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع نشاط للرياح وتكاثر السحب وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع استمرار أجواء فصل الخريف.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 5 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.36 جنيه

سعر الشراء: 52.23 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.93 جنيه

سعر الشراء: 58.77 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.35 جنيه

سعر الشراء: 69.15 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.22 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 5 أكتوبر
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 5  أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5263 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6135 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7012 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب  50205 جنيها.


أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة
يتابع جميع المواطنين ما ينشر خلال الساعات الأخيرة بشأن اتجاه وزارة البترول إلى رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه لا توجد أي تغييرات في أسعار البنزين والسولار.

وأكدت الوزارة، أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها غير صحيحة، موضحة أن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير.

وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.


الدواجن والسكر.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين
في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات متلاحقة، تتحرك الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتأمين التعاقدات الخارجية، والحفاظ على أرصدة استراتيجية تكفي لفترات ممتدة، وسط تأكيدات رسمية بأن موقف السلع الاستراتيجية في مصر لا يدعو للقلق.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موقف السلع الاستراتيجية في مصر مطمئن وآمن، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل العمل على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية، من خلال الإنتاج المحلي والتعاقدات والاحتياطي الاستراتيجي.

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