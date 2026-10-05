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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد الجندي: بناء 14794 مسجدًا رسالة واضحة أن الدولة تحترم الدين

خالد الجندي
خالد الجندي
محمود زيدان

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية يعكس حجمًا كبيرًا من الإنجازات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى تطور البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات كهرباء وتحلية مياه، إلى جانب المدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الإثنين، أن هذه الإنجازات لم تقتصر على الجوانب المادية فقط، بل امتدت إلى المجال الديني، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء المساجد وتطويرها، قائلاً: “من 2014 حتى الآن تم إنشاء نحو 14794 مسجدًا”، داعيًا إلى التركيز في هذا الرقم باعتباره دلالة واضحة على حجم الجهد المبذول.

وأضاف أن تكلفة هذه المساجد بلغت نحو 28 مليار جنيه، موضحًا أن الهدف من ذلك هو وضعها تحت الإشراف المنظم لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بما يضمن ضبط الخطاب الديني وحماية المنابر من الأفكار المتطرفة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ساهمت في إعادة تنظيم العمل الدعوي داخل المساجد، ومنع استغلالها من قبل عناصر غير مؤهلة، مؤكدًا أن “استعادة المساجد وتنظيمها لم يكن أمرًا سهلاً، بل احتاج إلى جهد كبير وتحديات متعددة”.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعلهم يفقهون الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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