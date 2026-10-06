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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك 6 سلندر .. مازدا CX-90 تحرج BMW X5

مازدا CX-90
مازدا CX-90
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-90 ، وتنتمي CX-90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مازدا CX-90

وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، BMW X5 بفضل فئتها العائلية التي تضم ثلاثة صفوف من المقاعد، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك مازدا CX-90

تحصل سيارة مازدا CX-90 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي تيربو، بجانب نظام هجين خفيف (Mild Hybrid)، يولد قوة تتراوح بين 280 إلى 340 حصان ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي إم دبليو X5

ويوجد بـ سيارة مازدا CX-90 ما يصل إلي  3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب مع مساحة تخزين خلفية تصل إلى 74.2 قدم مكعب.

محرك بي إم دبليو X5

مازدا CX-90

تستمد سيارة بي إم دبليو X5 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وبها نظام هايبرد خفيف بقوة 375 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بالاضافة إلي ان سيارة بي إم دبليو X5 بها، مقاعد من صفين بها 5 مقاعد أساسية مع مساحة شحن تصل إلى 72.3 قدم مكعب .

تاريخ سيارة مازدا CX-90

مازدا CX-90

كشفت عنها شركة مازدا لأول مرة في 2023، وجاءت لتكون البديل والأرقى عن طراز مازدا CX-9 القديم، لكنها مبنية على منصة جديدة كلياً ذات محرك طولي ودفع خلفي أساسي لتنافس السيارات الفاخرة الأوروبية.

مازدا CX-90

وتطرح سيارة مازدا CX-90 بمحرك 6 أسطوانات تيربو سعة 3300 سي سي، بجانب نظام هجين خفيف (e-Skyactiv G)، ويوجد منها نسخة هجينة قابلة للشحن (PHEV).

مازدا CX-90

وجدير بالذكر  ان مازدا واصلت تطوير الطراز وصولاً إلى موديلات 2026 و2027 مع تحسينات في التجهيزات الداخلية، والعجلات، وأنظمة السلامة.

السيارات الـ SUV الرياضية شركة مازدا محرك مازدا CX 90 مازدا CX 90 محرك بي إم دبليو X5 بي إم دبليو X5 السيارات الفاخرة الأوروبية

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