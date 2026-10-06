بمحرك 6 سلندر .. مازدا CX-90 تحرج BMW X5

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-90 ، وتنتمي CX-90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مازدا CX-90

وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، BMW X5 بفضل فئتها العائلية التي تضم ثلاثة صفوف من المقاعد، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك مازدا CX-90

تحصل سيارة مازدا CX-90 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي تيربو، بجانب نظام هجين خفيف (Mild Hybrid)، يولد قوة تتراوح بين 280 إلى 340 حصان ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي إم دبليو X5

ويوجد بـ سيارة مازدا CX-90 ما يصل إلي 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب مع مساحة تخزين خلفية تصل إلى 74.2 قدم مكعب.

محرك بي إم دبليو X5

مازدا CX-90

تستمد سيارة بي إم دبليو X5 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وبها نظام هايبرد خفيف بقوة 375 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بالاضافة إلي ان سيارة بي إم دبليو X5 بها، مقاعد من صفين بها 5 مقاعد أساسية مع مساحة شحن تصل إلى 72.3 قدم مكعب .

تاريخ سيارة مازدا CX-90

مازدا CX-90

كشفت عنها شركة مازدا لأول مرة في 2023، وجاءت لتكون البديل والأرقى عن طراز مازدا CX-9 القديم، لكنها مبنية على منصة جديدة كلياً ذات محرك طولي ودفع خلفي أساسي لتنافس السيارات الفاخرة الأوروبية.

مازدا CX-90

وتطرح سيارة مازدا CX-90 بمحرك 6 أسطوانات تيربو سعة 3300 سي سي، بجانب نظام هجين خفيف (e-Skyactiv G)، ويوجد منها نسخة هجينة قابلة للشحن (PHEV).

مازدا CX-90

وجدير بالذكر ان مازدا واصلت تطوير الطراز وصولاً إلى موديلات 2026 و2027 مع تحسينات في التجهيزات الداخلية، والعجلات، وأنظمة السلامة.