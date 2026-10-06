فيديو قديم.. إخلاء سبيل المتهمة بضرب تلميذ بالعصا في الإسماعيلية

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدي بالضرب على طفل باستخدام عصا، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي إحدى السيدات على طفل بالضرب.

وبالفحص، أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها حاصلة على الثانوية العامة، وتقوم بإعطاء دروس خصوصية للطلاب بمنازلهم، ومقيمة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

وبمواجهتها، أقرت بأن مقطع الفيديو المتداول قديم، وتم تصويره منذ نحو 3 سنوات بمعرفة شقيقة الطفل الظاهر بالمقطع، أثناء قيامها بإعطائه درسًا خصوصيًا بمسكن والده، وأنها قامت بضربه بناءً على رغبة أهليته، بسبب إهماله في دراسته.

وبسؤال والد الطفل، حاصل على دبلوم ومقيم بذات الدائرة، أيد ما جاء بأقوال المذكورة، ولم يتهمها بشيء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.