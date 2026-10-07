بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر الإدارة المحلية في مجالات التخطيط والتنمية

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بهدف تأهيل كوادر الإدارة المحلية في مجالات التخطيط والتنمية والتقييم والمتابعة والراغبين فى الإعداد للمجالس المحلية الشعبية.

بروتوكول تعاون

ووقع البروتوكول ممثلاً عن الوزارة الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، فيما وقعه عن معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف صلاح الدين ، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الوزارة المستمر لتوسع برنامج الشراكات والتي بدأته الوزارة لتطوير منظومة التدريب والدراسات والتعاون مع العديد من المعاهد والجامعات والمؤسسات داخل وخارج مصر في مجال التدريب وتأهيل كوادر الإدارة المحلية والبيئة بجميع المحافظات والديوان العام للوزارة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن بروتوكول التعاون مع معهد التخطيط القومي، يهدف إلى دعم الاستثمار في العنصر البشري، والارتقاء بالكفاءات المهنية والإدارية للعاملين بالإدارة المحلية، وإعداد كوادر مؤهلة للنهوض بالأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي ، مشيرة إلى أن بروتوكول يهدف كذلك إلى منح العاملين بالمحليات نافذة أكاديمية وتعليمية وتدريبية جديدة على برامج الماجستير بمعهد التخطيط القومى مثل برنامج ماجستير التقييم و المتابعة الذى يتم تنفيذه كاملاً أونلاين و هو ما يفيد كل العاملين بالمحافظات المصرية و بمنحة جزئية مشتركة بين الوزارة و المعهد وكذلك التعاون فى تصميم برامج تدريب أونلاين لتمكين المرأة و العاملين بالمحليات من غير القادرين على السفر للتدريب بالقاهرة ، كما سيكون هناك تعاون فى تصميم دبلومات للقيادات المحلية ببرامج أونلاين أيضاً .

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الشراكة تأتي لمزيد من منح التأهيل العلمى و المهنى التى تتيحها الوزارة للعاملين بالمحليات و الراغبين فى الإعداد للمجالس المحلية الشعبية عبر شراكات مع مؤسسات عريقة مثل معهد التخطيط القومى و كذلك لاستثمار البنية التحتية التكنولوجية للمعهد فى تسهيل الوصول والإتاحة للعاملين بالمحليات للارتقاء بتدريبهم و تأهيلهم العلمى والمهني .

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا لتكامل الخبرات والإمكانات بين معهد التخطيط القومي ووزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الإدارة المحلية، وتمكينها من التعامل بكفاءة مع المتغيرات والمستجدات، فضلًا عن تزويدها بالأدوات العلمية والمهنية اللازمة لدعم مسيرة التنمية على المستوى المحلي، باعتبار أن تنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءتها يمثلان أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي حرص المعهد على تسخير إمكاناته العلمية والتدريبية والتكنولوجية لخدمة هذا التعاون، وتوفير برامج مرنة تراعي احتياجات العاملين بالمحليات، بما يعزز إتاحة فرص التعلم والتطوير المهني، من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة، تُقدم بنظام التدريب الإلكتروني «أونلاين»، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة منها للعاملين بالمحافظات. إلى جانب تبادل الخبرات والاستشارات والدراسات

ويستهدف البروتوكول دعم التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل للعاملين بالإدارة المحلية والبيئة، ، بما يسهم في تنمية مهارات الكوادر المحلية ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها على أداء مهامها بكفاءة.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول، تضم ممثلين عن الجانبين، وتتولى وضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون، وإعداد ما يلزم من ملاحق، ومتابعة تحقيق أهداف البروتوكول وإعداد التقارير الدورية، فضلًا عن بحث التحديات والمعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة لها. كما تختص اللجنة بالتنسيق بشأن البرامج والمبادرات المشتركة، ومتابعة ما يتصل بها من إجراءات، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة لدى الطرفين.