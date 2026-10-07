أحمد الوكيل: إعلان العلمين.. ينقل القطاع الخاص الأفريقي من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، «إعلان العلمين للقطاع الخاص الأفريقي»، وذلك خلال ختام فعاليات منتدى أفريقيا العلمين، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء وممثلي الغرف الأفريقية وقيادات مجتمع الأعمال بالقارة.

ويستهدف الإعلان وضع إطار لتحرك القطاع الخاص الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، وخارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة والاستثمارات بين دول القارة، من خلال الانتقال من الاتفاقيات والمبادرات إلى آليات تنفيذية ونتائج اقتصادية قابلة للقياس.

الوكيل: القطاع الخاص محرك رئيسي للاقتصاد الأفريقي

وأكد أحمد الوكيل أن «إعلان العلمين» يعكس رؤية القطاع الخاص الأفريقي للانتقال إلى مرحلة تنفيذية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة في التجارة والاستثمار، مستندًا إلى خطة عمل جديدة لاتحاد الغرف الأفريقية خلال العامين المقبلين، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمنتدى أفريقيا العلمين ومخرجاته.

وقال إن القطاع الخاص يمثل القوة المحركة للاقتصاد الأفريقي، إذ يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، و80% من إجمالي إنتاجها، ويوفر نحو 90% من فرص العمل، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف الأفريقية يضم الاتحادات الوطنية للغرف في دول القارة ويمثل أكثر من 170 مليون شركة.

«إعلان العلمين» يستهدف زيادة التجارة والاستثمارات الأفريقية

وأوضح الوكيل أن الإعلان يستهدف تسريع تنفيذ أطر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، وزيادة التجارة البينية والصادرات الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بدعم من الحكومات الأفريقية ومؤسسات التنمية والتمويل الدولية.

وأكد أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون تحويل التكامل الأفريقي إلى حركة فعلية للتجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين دول القارة، مع العمل على إزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأفريقية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

علاء عز: خطة عمل من 4 محاور لتنفيذ «إعلان العلمين»

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن خطة العمل التي يستند إليها «إعلان العلمين» ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تستهدف تحويل مستهدفات الإعلان إلى خطوات تنفيذية ونتائج قابلة للقياس.

ويتمثل المحور الأول في دعم السياسات وتنسيق التجارة، بما يشمل تعزيز التكامل بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ودعم الاتفاقيات التجارية، والعمل على إزالة الحواجز أمام حركة التجارة.

فتح أسواق جديدة ودعم لقاءات الأعمال بين الشركات والحكومات

وأوضح عز أن المحور الثاني يركز على النفاذ إلى الأسواق وتنمية التجارة، من خلال تنظيم المعارض التجارية القارية، ولقاءات الأعمال بين الشركات «B2B»، وبين مجتمع الأعمال والحكومات «B2G»، إلى جانب دعم ممرات التجارة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

ويستهدف المحور الثالث التحول الرقمي والخدمات القانونية، عبر تطوير أطر التجارة الرقمية، وتعزيز آليات تسوية المنازعات البديلة، وبناء قدرات الغرف التجارية.

جذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير الوصول إلى التمويل

وأشار عز إلى أن المحور الرابع يركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التعاون الدولي، من خلال إعداد مشروعات وأوراق استثمارية قطاعية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض، وتفعيل دور الغرف الأفريقية والغرف الثنائية، إلى جانب تيسير الوصول إلى التمويل وتنفيذ مشروعات بالتعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

خطة أفريقية لدعم المشروعات الصغيرة والطاقة والبنية التحتية

وتتضمن خطة العمل كذلك دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتنمية الموارد البشرية، وتقليص الفجوتين الرقمية والنوعية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد عز أن معيار نجاح «إعلان العلمين» سيكون ما يتحقق على أرض الواقع من نتائج قابلة للقياس، موضحًا أن حصاد تنفيذ خطة العمل سيتم عرضه خلال الدورة الثانية من منتدى أفريقيا العلمين.

اتحاد الغرف الأفريقية يدعم استمرار منتدى أفريقيا العلمين

واختتم أحمد الوكيل بالتأكيد على دعم اتحاد الغرف الأفريقية واتحاداته الوطنية الأعضاء لاستمرار منتدى أفريقيا العلمين وتطويره، من خلال المشاركة في مجلسه الاستشاري.

وأوضح أن ذلك يسهم في ترسيخ المنتدى كمنصة دورية تجمع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية، وتدعم تحويل التكامل الاقتصادي الأفريقي إلى نتائج ملموسة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية وفرص العمل.