القبض على عاطل تعدى على والده المسن بالضرب في القليوبية.. وهذه عقوبته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والده بالضرب داخل منزله لإجباره على إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المجنى عليه (مسن "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من نجله لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته، وذلك لرفضه إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.