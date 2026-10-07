إنقاذ طفل 10 أشهر بدمياط من الاختناق بعد ابتلاع قطعة لحم أدت لانسداد مجرى التنفس

نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى دمياط العام في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر، بعد تعرضه لشرقة أثناء تناول الطعام أدت إلى انسداد مجرى التنفس نتيجة استقرار بقايا الطعام داخل الشعب الهوائية.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

و الدكتور حسام الدين فوزي ،محافظ دمياط

وبناءً على تعليمات الدكتور

محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة بدمياط

وبمتابعة الدكتور أحمد خليل ، وكيل المديرية للطب العلاجي،وبإشراف الدكتور محمد السيد اللبان ،مدير مستشفى دمياط العام.

تفاصيل الحالة والتدخل الطبي



حضر الطفل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من صعوبة شديدة وضيق في التنفس، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات اللازمة والعمل على استقرار حالته، مع حجزه بقسم عناية الأطفال.

التشخيص الدقيق



أظهرت الفحوصات والأشعة وجود جسم غريب أدى إلى انسداد مجرى التنفس والقصبة الهوائية بالجهة اليسرى، نتيجة استقرار بقايا الطعام داخل الشعب الهوائية.



تم تجهيز الطفل بشكل عاجل ودخوله غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في استخراج الجسم الغريب باستخدام منظار الشعب الهوائية، واستعادة مجرى التنفس.

تحسن الحالة



خرج الطفل بحالة صحية جيدة، وما زال تحت الملاحظة والمتابعة الطبية بقسم رعاية الأطفال.