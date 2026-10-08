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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يحافظ على مكاسبه.. سعر الصرف اليوم الخميس في البنوك

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره خلال تعاملات اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2026، ليسجل مستويات أعلى من 52 جنيهًا في غالبية البنوك، بعد تراجع محدود خلال تعاملات أمس، الأربعاء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى سعر بين البنوك الواردة في القائمة.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، بينما سجل السعر نفسه في بنك مصر.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنوك الأخرى

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك قطر الوطني 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في المصرف العربي، وبنك نكست، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني.

 

تحرك الدولار عالميًا

وعالميًا، ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية بنحو 0.6%، ليقترب من أعلى مستوى له منذ عام ونصف، في ظل متابعة الأسواق لتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية عند مستويات تتجاوز حاجز 52 جنيهًا، مع تسجيل فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر.

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