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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كوريا الجنوبية أصبحت شريكا مهما لمصر، لا سيما عقب الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ بما يؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي: “إننا ملتزمون بتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر، كما نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي مع كوريا الجنوبية”.

وأعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال في جمهورية كوريا، وعن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع جمهورية كوريا في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي: “نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر”.

وأضاف: “نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي على مستوى القمة بين البلدين بشأن سبل التعاون مع التحديات الدولية”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بحث مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع: “نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في عدة مجالات مختلفة”.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج أنه يرحب مع الشعب الكوري بالرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة.

وقال إنه خلال زيارته لمصر العام الماضي، لقي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وإنه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للرئيس السيسي.

وأضاف أنه “خلال زيارة العام الماضي، تم الاتفاق على عدد من القضايا المشتركة، منها التعليم والثقافة والدفاع، وأنه بفضل ذلك نعمل على تعميق التعاون المشترك”.

وأوضح أنه رغم بعد المسافة بين البلدين، فإن هناك تشابهًا كبيرًا بينهما في أشياء كثيرة، وأن مصر وكوريا تقعان في مواقع مهمة، ولكل من مصر وكوريا تاريخ يفتخر به شعوب العالم.

وأشار إلى أن مصر وكوريا الجنوبية تجمعهما قواسم مشتركة عدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الخميس، في سول.

الاستثمارات الصناعية التنمية الاقتصادية الصادرات الصناعية الرئيس عبد الفتاح السيسي كوريا الجنوبية

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