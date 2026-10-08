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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح السينودس السنوي العادي لأساقفة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك

السينودس السنوي
السينودس السنوي
ميرنا رزق

افتتح أساقفة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، السينودس السنوي العادي، برئاسة غبطة البطريرك يوسف العبسي، بمدينة روما، بناءً على قرار مسبق من السينودس، بحضور أساقفة الكنيسة من المشرق العربي، ودول العالم، وعلى جدول أعماله انتخاب مطارنة، ومتابعة شؤون كنسية عامة.

ويختتم آباء السينودس اجتماعاتهم يوم السبت المقبل، بزيارة إلى قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، وهي الأولى منذ بدء حبريته، يتم خلالها عرض عن الإيبارشيات، ومناقشة مع قداسته حول التحديات التي تواجهها الكنيسة في المناطق المختلفة.

يشارك في اجتماعات السينودس سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

الكاثوليك الكنيسة آباء السينودس البابا لاون

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