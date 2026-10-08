ابتكار بحثي مصري يعيد توظيف دواء معروف لخفض الكوليسترول في تطوير علاج موضعي جديد

في إطار مبادرة «إضاءات بحثية»، التي أطلقتها جامعة القاهرة لتسليط الضوء على أبرز مخرجاتها العلمية والبحثية، شارك فريق من علماء كلية العلوم بالجامعة، بالتعاون مع باحثين من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والهيئة المصرية للدواء، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في تطوير تقنية علاجية نانوية هجينة مبتكرة، أظهرت نتائج تجريبية واعدة في مواجهة العدوى الفطرية المهبلية الناتجة عن فطر Candida albicans، أحد مسببات العدوى الفطرية الشائعة لدى النساء، والتي قد تتكرر لدى بعض الحالات وتُظهر مقاومة للعلاجات التقليدية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الابتكار يعكس أهمية التكامل بين العلوم الأساسية والتطبيقية في مواجهة التحديات الصحية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الأبحاث البينية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير حلول علاجية مبتكرة، ويفتح آفاقًا جديدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة الإنسان.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا خاصًا بتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية، ودعم الابتكارات القابلة للتطوير، وتعزيز الشراكات العلمية التي تسهم في بناء قدرات بحثية مصرية قادرة على المنافسة الدولية.

ويعتمد الابتكار على استراتيجية علمية تجمع بين إعادة توظيف الأدوية المعروفة وتكنولوجيا النانو، من خلال الاستفادة من الخصائص المضادة للفطريات لعقار «أتورفاستاتين»، المستخدم أساسًا لخفض الكوليسترول، ودمجه في نظام نانوي هجين يجمع بين الأطر المعدنية العضوية القائمة على الزنك (Zn-MOFs)، والحويصلات النانوية فائقة المرونة (Elastosomes)، بما يساعد على تحسين وصول المادة الفعالة إلى الأنسجة المصابة وتعزيز تأثيرها العلاجي.

ونجح الفريق البحثي في تطوير مستحضر هلامي موضعي يتميز بقدرته على الالتصاق بالأغشية المخاطية وتحسين توزيع الدواء ونفاذه إلى الأنسجة، حيث أظهرت التجارب على النماذج المختبرة القضاء الكامل على المستعمرات الفطرية بنسبة تثبيط بلغت 100%، إلى جانب انخفاض مؤشرات الالتهاب وتحسن حالة الأنسجة، دون ظهور علامات تهيج نسيجي في نطاق التجارب التي أُجريت.

وتبرز أهمية البحث في إمكانية تطوير بدائل علاجية للحالات التي تعاني من تكرار العدوى أو ضعف الاستجابة للعلاجات التقليدية، مع الاستفادة من البيانات المتاحة عن دواء معروف، بما قد يسهم في تسهيل بعض مراحل التطوير الدوائي، مع التأكيد على أن هذه النتائج لا تزال في المرحلة التجريبية، وتتطلب استكمال الدراسات اللازمة للتحقق من الأمان والفاعلية قبل الاستخدام السريري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سهير رمضان فهمي، عميدة كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن البحث يعكس المستوى العلمي المتميز لباحثي الكلية، وقدرتهم على توظيف تقنيات النانو والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء في تطوير حلول طبية مبتكرة، مشيدة بالتعاون بين المؤسسات المشاركة، وبالدور الذي تؤديه مبادرة «إضاءات بحثية» في التعريف بالمخرجات العلمية وتبسيطها للمجتمع، وتعزيز الثقافة العلمية.

وضم الفريق البحثي من جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور رفعت جبر، أستاذ ورئيس قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم، والأستاذ الدكتور جهاد جنيدي، أستاذ الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أيمن عليوة، مدرس الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم.



كما شارك في البحث من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الأستاذة الدكتورة رحاب عبد المنعم، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم، أستاذ التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية، والدكتورة غادة علي عبد القادر، المدرس بقسم التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية، إلى جانب الدكتورة هديل علي محمد علي أبو العينين من الهيئة المصرية للدواء.

ويأتي هذا البحث في إطار توجه جامعة القاهرة نحو تعزيز الأبحاث التطبيقية والبينية، ودعم الابتكار والتعاون العلمي بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير حلول علمية وتكنولوجية لمواجهة التحديات الصحية والمجتمعية.

رابط البحث العلمي:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1773224725010287