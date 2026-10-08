هل يجوز للأرملة الخروج من المنزل خلال العدة؟ أزهري يجيب

أكد الدكتور أحمد هاشم البطريك، من علماء الأزهر الشريف، أن عدة الأرملة 4 أشهر و10 أيام، وأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الأرملة يحق لها أن تخرج من بيتها خلال فترة العدة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بقاء الأرملة في بيت الزوجية خلال فترة العدة لا يمنعها من الخروج للضرورة التي لا تقضى إلا بها، موضحًا أن الأرملة خلال فترة العدة يحق لها أن تذهب إلى العمل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.

ولفت إلى أن الأرملة قد تخرج لشراء متطلبات البيت، وتذهب إلى العمل، وتزور الأقارب، لكنها لا تنام خارج البيت، ولا تذهب إلى المصيف، ولا تحضر الأفراح.

وأشار إلى أن الشيخ الذي يخرج ويقول إن الأرملة إذا توفي والدها فلا تذهب إليه، فهذا أمر غير صحيح، موضحًا أن الأرملة يحق لها الخروج، ولكن لا تنام خارج منزلها.