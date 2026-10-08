طارق فهمي: مصر توسع شراكاتها مع آسيا وتعزز حضورها الإقليمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تعكس توجه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع دول شرق آسيا، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق واسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الزيارة تستهدف دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحل الدولتين وأزمات الشرق الأوسط.

قضايا القرن الإفريقي

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات المصرية تستند إلى رؤية تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، والحفاظ على التوازنات الإقليمية، ومتابعة الملفات العربية وقضايا القرن الإفريقي وحوض النيل.