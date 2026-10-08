يمن الحماقي: شراكة مصرية كورية تفتح آفاقا للاستثمار والتكنولوجيا



أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية، خاصة مع وجود استثمارات كورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت يمن الحماقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن التعاون يمكن أن يشمل التكنولوجيا والطاقة والتعليم الفني والصناعات الإنتاجية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الكورية في تطوير المدارس التكنولوجية وإنشاء مصانع للسيارات.

جذب المزيد من الاستثمارات

وأشارت إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة بصورة أكبر من الخبرات والموارد البشرية المصرية.