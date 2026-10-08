إعلام الشيوخ: شراكة مصر وكوريا تدخل مرحلة جديدة.. وزيارة الرئيس تفتح أبوابًا واسعة للاستثمار

أكد النائب مصطفى متولي، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات المصرية الكورية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي تتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات الثنائية إلى شراكات أكثر اتساعًا في الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.

وقال متولي إن الزخم الذي شهدته الزيارة، إلى جانب مراسم الاستقبال الرسمية والحفاوة التي حظي بها الرئيس السيسي، يعكسان حجم التقدير الذي تحظى به مصر لدى الجانب الكوري، ويؤكدان عمق العلاقات بين القاهرة وسول والرغبة المشتركة في دفعها إلى مستويات أكثر تقدمًا.

«الشراكة الاستراتيجية».. انتقال من العلاقات التقليدية إلى التعاون المتكامل

وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ أن إعلان الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل تطورًا نوعيًا، ويعكس وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام توسيع العمل المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والتنموية، بما يحقق مصالح متبادلة ويمنح العلاقات بين البلدين دفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم.. ترجمة للتوافق السياسي إلى مشروعات

وأضاف متولي أن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة يؤكد جدية القاهرة وسول في تحويل التقارب السياسي إلى تعاون عملي ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن قطاعات التكنولوجيا والصناعة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة تمثل مجالات واعدة يمكن أن تشهد توسعًا كبيرًا في التعاون، بما يدعم جهود مصر في توطين التكنولوجيا وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

الاستثمارات الكورية.. فرصة لتعميق التصنيع ونقل التكنولوجيا

ولفت النائب مصطفى متولي إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع نظيره الكوري وممثلي مجتمع الأعمال وكبرى الشركات الكورية تعكس اهتمامًا مصريًا واضحًا بجذب استثمارات نوعية إلى السوق المصرية.

وأكد أن الشراكة مع كوريا يجب أن تستهدف إقامة مشروعات إنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز فرص زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وشدد على أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الكورية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي والبنية الأساسية والمناطق الصناعية والاستثمارية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات تستهدف السوق المحلية والأسواق الإقليمية.

متولي: الإعلام شريك في تعريف الرأي العام بمكاسب الشراكة

وفي السياق ذاته، شدد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ على أهمية التناول الإعلامي المهني والمتوازن لنتائج الزيارة، بما يوضح للرأي العام طبيعة الشراكة الجديدة وحجم الفرص التي يمكن أن تتيحها لمصر.

وأكد ضرورة تقديم الصورة الكاملة لما تم الاتفاق عليه، وإبراز ما تفتحه الشراكة المصرية الكورية من مجالات للاستثمار ونقل التكنولوجيا والتعاون الصناعي والتنمية، بعيدًا عن الاكتفاء بالتغطية الخبرية التقليدية.

«متولي»: الزيارة تؤسس لشراكة تخدم الاقتصاد وتدعم التنمية

واختتم النائب مصطفى متولي تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية تمثل رسالة واضحة بأن مصر تتحرك نحو بناء شراكات دولية أكثر تنوعًا وعمقًا، وأن الارتقاء بالعلاقات مع سول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لمشروعات نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على نتائج الزيارة، وتحويل الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشروعات ملموسة، بما يعظم العائد الاقتصادي والتكنولوجي من الشراكة، ويدعم مسار التنمية ويعزز مكانة مصر كشريك إقليمي مؤثر.